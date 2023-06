01/06/2023 - 15:45

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI

Société Anonyme au capital social de 1 680 264,48 euros

Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75008 Paris

RCS Paris 328 718 499

rectificatif a la PUBLICATION

DU RAPPORT financier ANNUEL AU 31.12.2021

Paris, le 01er juin 2022

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI annonce avoir mis à la disposition du public et dépose auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel rectificatif au 31 décembre 2022 comportant le rapport des commissaires aux comptes sous format en format iXBRL.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse

http://www.eurasiafonciereinvestissements.fr/,rubrique « Info Financière – Rapports - Rapports Financiers

Annuels ».

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Philippe ANDRE – Direction Juridique et Financière – T : +33 1 48 34 66 66 – philippe@eurasiagroupe.com