31/05/2023 - 20:00

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI

Société Anonyme au capital social de 1 680 264,48 euros

Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75008 Paris

RCS Paris 328 718 499

PUBLICATION DU RAPPORT financier ANNUEL AU 31 décembre 2022

Paris, le 31 mai 2023

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI annonce avoir mis à la disposition du public et dépose auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2022.

Le rapport financier annuel d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI comprend :

- L'attestation du responsable du Rapport Financier Annuel,

- Les comptes consolidés au 31 décembre 2022 sous format iXBRL, ainsi que le rapport sous format HTML

- Les comptes sociaux au 31 décembre 2022

- Le rapport de gestion

- Le rapport de la Présidence sur le contrôle interne

- le rapport social et environnemental

- Les honoraires des commissaires aux comptes

- L'arrêté de compte

- Projet de délibération à la prochaine assemblée générale

En annexe sont joints :

Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 Décembre 2022

- Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au 31 Décembre 2022

- Le rapport spécial des commissaires aux comptes au 31 décembre 2022

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse

http://www.eurasiafonciereinvestissements.fr/,rubrique « Info Financière – Rapports - Rapports Financiers

Annuels ».

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Philippe ANDRE – Direction Juridique et Financière – T : +33 1 48 34 66 66 – philippe@eurasiagroupe.com