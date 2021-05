07/05/2021 - 08:00

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI

Société Anonyme au capital social de 676 673,48 euros

Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75 008 Paris

RCS Paris 328 718 499

PUBLICATION DU RAPPORT financier ANNUEL AU 31.12.2020

ADAPTATION REUSSIE ET FORTE RESILIENCE FACE A LA CRISE COVID 19

Paris, le 07 Mai 2021

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI annonce avoir mis à la disposition du public et dépose auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.

Les chiffres qui sont présentés permettent de démontrer qu' EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI s'est adapté pour résister même face à la crise majeure que nous avons rencontrés au cours de l'exercice 2019.

Le Chiffre d'affaire a progressé de 4.804 k€ soit une augmentation de +231,52%, par rapport à 2019

Le résultat 2020 a subi la même progression, soit +266,15% pour atteindre 3.458 K€

Les capitaux propres ont quant à eux étaient augmentés de +11,09% pour s'afficher à 29.417 K€

La valeur des immeubles de placement passe la crise sans encombre et sont stabilisés à 30.674 K€

Enfin la trésorerie reste soutenue à +362,96%

****************

Le rapport financier annuel d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI comprend :

- L'attestation du responsable du Rapport Financier Annuel,

- Les comptes consolidés au 31 décembre 2020

- Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 Décembre 2020

- Les comptes sociaux au 31 décembre 2020

- Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux au 31 Décembre 2020

- Le rapport de gestion

- Le rapport spécial des commissaires aux comptes

- Le rapport de la Présidence sur le contrôle interne

- le rapport social et environnemental

- Les honoraires des commissaires aux comptes

- L'arrêté de compte

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse

http://www.eurasiafonciereinvestissements.fr/,rubrique « Info Financière – Rapports - Rapports Financiers

Annuels ».

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – [email protected]