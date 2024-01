16/01/2024 - 18:10

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce que le Tribunal de Commerce de Bobigny a décidé, par jugement en date du 11 janvier 2024, la cession judiciaire au Groupe Gaillard et son dirigeant la société Kerlinkin Médical d'une partie des actifs et des activités des sociétés Erold, Planet Advertising et Planet Publishing.

Erold annonce que le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé dans un jugement du même jour, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la Société, ouverte par jugement du 24 octobre 2023, en procédure de liquidation judiciaire.

Compte tenu de l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire, il n'y aura pas de reprise de la cotation, et Euronext va procéder prochainement à la radiation des actions Erold. Les actions de la société sont désormais sans valeur.

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est un groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

