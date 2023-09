28/09/2023 - 18:15

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce que la publication des comptes semestriels et du rapport financier semestriel est reportée et aura lieu au plus tard le 31 octobre 2023.

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

