27/07/2023 - 18:00

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce ce jour son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 et en cumul pour le premier semestre 2023.

En M€, données combinés[1], non audités T2

2023 T2

2022 Δ

23/22 6 mois

2023 6 mois

2022 Δ

23/22 Chiffre d'affaires Media 0,5 0,8 -51% 1,1 2,6 -57% dont Media programmatique 0,3 0,5 -51% 0,7 1,6 -58% dont Media direct 0,2 0,3 -52% 0,4 1,0 -53% Echanges et autres produits[2] 0,2 0,4 0,6 0,7 Chiffre d'affaires total 0,7 1,2 -53% 1,7 3,3 -48%

Le Groupe a vu l'audience globale de ses sites s'effriter sur le deuxième trimestre, à 11 millions de visites et 24 millions de pages vues en moyenne par mois, contre respectivement 13 et 33 millions au trimestre précédent.

Ce nouveau recul de la fréquentation s'explique notamment par la baisse des sources principales de trafic, notamment les newsletters qui sont très en deçà de leur performance historique. Cette baisse a été accentuée sur ce trimestre par les perturbations liées à la migration vers une nouvelle plate-forme de diffusion des newsletters.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires Media recule mécaniquement à 0,5 M€ sur le trimestre, en baisse séquentielle de 9,0% par rapport au trimestre précédent et de 51% par rapport au deuxième trimestre 2022 qui bénéficiait d'une audience beaucoup plus élevée. Cela amène le chiffre d'affaires Media semestriel à 1,1 M€, à comparer à 2,6 M€ au premier semestre 2022.

En ajoutant les revenus complémentaires « échanges et autres produits » faiblement rémunérateurs (0,6 M€ sur le semestre contre 0,7 M€ au S1 2022), le chiffre d'affaires semestriel ressort à 1,7 M€ en baisse de 48%.

Ce niveau d'activité ne permettra pas Erold de conserver un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) positif sur le semestre malgré les mesures de réduction des charges prises pour abaisser rapidement le point mort.

Perspectives

Le Groupe met en œuvre toutes les actions permettant de redynamiser l'audience des sites. La migration vers la nouvelle plate-forme de diffusion des newsletters, terminée mi-juillet, devrait permettre d'améliorer les taux de délivrabilité et, par conséquent, de remonter l'audience issue de ce canal. Par ailleurs, la ligne éditoriale du site Planet.fr va évoluer pour correspondre encore mieux aux attentes des seniors, son cœur de cible. De plus, la mise en place des synergies avec la régie du Groupe Marie Claire se poursuit.

La tendance sur le 3ième trimestre 2023 devrait rester néanmoins similaire à celle du deuxième trimestre en termes d'activité, une amélioration étant attendue à partir du 4ème trimestre. Dans ce contexte difficile pour le groupe, les actions de réduction de coûts se poursuivent pour adapter la structure au volume d'activité et réduire au maximum la consommation de trésorerie mensuelle.

[1] Les comptes combinés non audités incluent Erold SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

[2] Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

Prochaine communication : Résultats semestriels 2023 le 28 septembre 2023 après bourse

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d'un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

