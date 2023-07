11/07/2023 - 19:40

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), annonce que le Conseil d'Administration, présidé par M. Hervé Dumesny a constaté l'émission de 788 594 actions nouvelles à la suite des conversions des OCA (Obligations Convertibles en Actions) intervenues dans la première fenêtre de conversion du 1er et 30 juin 2023 (cf communiqués du 29 mars 2023 et 17 avril 2023).

Tableau de suivi de conversion des OCA :

Nombre d'OCA émises 4 109358 Nombre d'OCA converties entre le 1er et le 30 juin 2023 788 594 Nombre d'actions nouvelles émises 788 594 Solde des OCA restant à convertir 3 320 764

Pour rappel chaque porteur d'OCA a le droit chaque année, du 1er juin au 30 juin de convertir tout ou partie des OCA en actions nouvelles de la Société. Toute demande de conversion intervenant au-delà du 30 juin de chaque année sera prise en compte à partir du 1er juin de l'année suivante. La prochaine fenêtre de conversion aura lieu du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.

A la suite des conversions, le nombre d'actions et droits de vote de la société est le suivant :

Date Nombre total d'actions Nombre de droits de vote théoriques Au 11 juillet 2023 6 932 632 9 186 154

Prochaine communication : Chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2023

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d'un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

