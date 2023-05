30/05/2023 - 18:00

EROLD (FR0010211037 – ALPLA), annonce que le Conseil d'Administration, présidé par M. Hervé Dumesny a, lors de sa réunion de ce jour, nommé l'un de ses membres, Monsieur Amalric Poncet, à la Direction Générale du Groupe. Il succédera comme convenu courant juin à Monsieur Patrice Angot, qui avait accepté à titre transitoire de prendre la Direction Générale suite au décès soudain de Monsieur Thierry Casseville fin 2022.

Monsieur Amalric Poncet, 54 ans, exercera cette fonction en parallèle de son poste de Directeur Général Délégué du Groupe Marie Claire (GMC). Amalric Poncet dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans la digitalisation des éditeurs de presse et de magazine. Il a créé et dirigé pendant 10 ans la société MagicMaman avant de la céder à GMC en 2009. Il est devenu à cette occasion Directeur Digital de GMC avant de rejoindre sa Direction Générale en 2014.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité de l'engagement stratégique de GMC auprès d'Erold. Elle confirme la volonté stratégique d'accélérer fortement la collaboration et les synergies entre les équipes. Amalric Poncet travaillera en étroite collaboration avec Stéphanie Tricot, Directrice Générale adjointe.

Comme indiqué dans le communiqué du 28 avril 2023, le Groupe poursuit son redressement grâce à un concours financier de 1,2 M€ réparti entre :

-l'apport en compte courant de la Holding EVELYNE PROUVOST[1] de 0,54 M€

-la souscription d'obligations en actions (OCA) pour 0,66 M€ réalisée avec succès fin avril 2023

L'ensemble des souscripteurs bénéficient du privilège de « new money » prévu à l'article L 611-11 du code de commerce.

Le Groupe a également obtenu le gel des échéances de remboursement jusqu'en août 2024 par les partenaires bancaires ainsi qu'un aménagement du paiement des loyers des locaux dans lesquels le Groupe est hébergé.

Le conseil d'Administration précise également que la première fenêtre de conversion des OCA en actions, à raison d'1 action nouvelle pour 1 OCA, sera ouverte du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. Toute demande de conversion intervenant au-delà du 30 juin sera prise en compte à partir du 1er juin de l'année suivante.

Hervé Dumesny, Président du Conseil d'Administration d'Erold, a déclaré : « L'arrivée d'Amalric Poncet à la direction Générale d'Erold est une excellente nouvelle. Elle confirme la volonté d'alliance stratégique avec GMC qui nous a apporté tout son soutien financier au cours des derniers mois. Amalric Poncet, en tant que manager reconnu et expert digital, est clairement le mieux placé pour accélérer le partage des savoir-faire et les synergies entre les équipes et pour relancer les activités d'Erold. Le conseil tient à remercier chaleureusement Patrice Angot qui a piloté le Groupe dans un contexte difficile après le décès brutal de monsieur Thierry Casseville. Patrice a notamment mené avec succès le processus d'accord de conciliation »

Amalric Poncet, déclare : « Je suis honoré d'accepter le rôle de Directeur Général d'Erold en parallèle de mes fonctions au sein du Groupe GMC. Erold a développé depuis plus de 20 ans un savoir-faire marketing et un actif éditorial puissant sur la cible des seniors, aujourd'hui très recherchée par les annonceurs. C'est un investissement stratégique pour GMC et je suis impatient de travailler avec tous les collaborateurs pour relancer et pérenniser les activités en accélérant notamment les synergies technologiques et commerciales avec les équipes de GMC. Je suis convaincu du potentiel de création de valeur réciproque entre les deux groupes »

Prochaine communication : Chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2023

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d'un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

