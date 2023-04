28/04/2023 - 18:00

Excédent brut d'exploitation positif de 0,3 M€

Résultat net fortement impacté par des charges non récurrentes

Structure financière renforcée en avril 2023

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, publie ses comptes relatifs à l'exercice 2022, arrêtés par le Conseil d'Administration, en date du 27 avril 2023.

Erold communique sur une base de chiffres combinés1 des comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Les comptes sociaux d'Erold ont été audités par les commissaires aux comptes et le rapport financier annuel d'Erold sera disponible, une fois finalisé, sur le site internet de la Société.

En M€, données combinés[1], non audités

2022

2021

2020 Chiffre d'affaires 5,4 8,2 8,0 Autres produits d'exploitation 0,4 0,3 0,2 Charges de personnel (3,0) (3,3) (3,1) Charges externes (2,5) (2,7) (2,8) Excédent Brut d'Exploitation

En % du CA 0,3

5% 2,4

29% 2,2

27% Dotations aux amortissements (1,8) (1,8) (1,9) Résultat d'exploitation (1,5) 0,6 0,2 Résultat financier (3,0) 0,9 (1,4) Résultat exceptionnel (2,0) 0,0 0,0 Résultat net (6,5) 0,6 (1,0)

L'année 2022 est une année charnière marquée par la décision stratégique prise mi 2022 par le Groupe de se recentrer sur ses activités historiques d'éditeur de médias numériques et d'arrêter la diversification « servicielle » aux résultats et perspectives décevantes.

Cette décision a été prise dans un contexte d'érosion significative de l'audience des sites d'Erold, pénalisée par un contexte réglementaire évolutif plus contraignant pour les éditeurs ainsi que par un renouvellement insuffisant des bases de données propriétaires.

Les actions menées depuis septembre notamment sur les « newsletters » éditoriales qui permettent de générer un trafic de plus grande qualité ont permis, dans un premier temps, de stabiliser l'audience autour de 13 millions de visites par mois[2] sur la fin de l'exercice (vs 29 millions au début de l'exercice 2022), malgré un contexte durci de référencement par les moteurs de recherche.

Résultats 2022

La baisse des audiences pénalise mécaniquement les revenus publicitaires d'autant que les investissements des annonceurs ont globalement ralenti en 2022. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 5,4 M€ en recul de -34%. Le pôle Média a contribué pour 4,0 M€ (-42%) réparti pour 1,5 M€ (-50%) pour le Media Direct et 2,5 M€ (-35%) pour le Media Programmatique. Le chiffre d'affaires « Echanges et autres produits »[3] est quant à lui en légère croissance à 1,4 M€ (+0,1 M€).

Les actions entreprises dès le second semestre pour réduire, dans la mesure du possible, les coûts, notamment au niveau des charges de personnel et des dépenses externes ont permis au Groupe de conserver un EBE légèrement positif de 0,3 M€ malgré le manque de revenus. Après dotations aux amortissements de 1,8 M€, stables par rapport à 2021, le résultat d'exploitation est négatif à -1,5 M€.

Le résultat financier s'établit à -3,0 M€ en raison de provisions prudentielles passées sur la valeur d'actifs financiers et le résultat exceptionnel à -2,0 M€ sous l'effet de dépréciations de fonds de commerce immobilisés. Ces éléments comptables non récurrents, sans impact sur la trésorerie disponible, amène le résultat net à -6,5 M€.

Situation financière renforcée en avril 2023

Au 31 décembre 2022, la dette financière nette combinée du Groupe ressort à 1,4 M€ (vs 0,7 M€ un an auparavant). La trésorerie disponible qui ressortait à 0,16 M€ au 31 décembre 2022 a été renforcée en avril à hauteur de 0,66 M€ par le produit net lié au succès de l'émission sursouscrite d'obligations en actions (OCA) et par un apport en compte-courant complémentaire de Holding EVELYNE PROUVOST[4] d'environ 0,5 M€ qui confirme ainsi sa volonté d'accompagner et soutenir le Groupe sur le long terme.

En avril, le Groupe a obtenu également auprès de ses partenaires bancaires le gel de ses échéances de remboursement jusqu'en août 2024, ainsi qu'un étalement de charges sociales et fiscales auprès des organismes concernés.

Le Groupe dispose ainsi d'une visibilité supérieure à 12 mois pour poursuivre ses opérations et son redressement.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Le premier trimestre de l'exercice de 2023 s'est déroulé dans la continuité du trimestre précédent avec une audience globale stabilisée autour de 13 millions de visites et de 33 millions de pages vues.

En M€, données combinés[1], non audités T1

2023 T1

2022 Δ

23/22 Chiffre d'affaires Media 0,6 1,5 -60% dont Media programmatique 0,4 1,0 -64% dont Media direct 0,2 0,5 -54% Echanges et autres produits[3] 0,4 0,3 Chiffre d'affaires 1,0 1,8 -44%

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires sur la période à 1,0 M€ est proche de celui réalisé au 3ème et 4ème trimestre de l'exercice précédent. Il reste néanmoins en forte baisse de -44% par rapport au 1er trimestre 2022 qui bénéficiait encore d'une audience élevée. Le pôle Media, notamment le Programmatique, est également impacté par l'attentisme des annonceurs sur le marché qui pèse actuellement sur les tarifs publicitaires.

L'effet de base commencera à s'atténuer sur les prochains trimestres.

Perspectives

Erold dispose aujourd'hui d'une visibilité financière adaptée à la relance de ses opérations. La priorité est de faire remonter progressivement l'audience en augmentant la délivrabilité des newsletters chez les fournisseurs internet et en optimisant le référencement des sites.

Le Groupe travaille en parallèle à enrichir ses formats publicitaires et son portefeuille d'annonceurs, en synergie notamment avec les équipes du Groupe Marie Claire (GMC). Le travail collaboratif va encore s'accentuer au cours des prochains mois.

Erold vise ainsi à renouer progressivement avec une croissance séquentielle au cours de l'année 2023 et à retrouver son seuil de rentabilité en poursuivant sa gestion stricte des dépenses.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2023

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, EROLD est un groupe indépendant de médias numériques à destination des 50 ans et +. Editeur des sites internet Planet.fr, FemmesPlus.fr, Medisite.fr et e-sante.fr. EROLD réunit chaque jour plus d'un million de visiteurs grâce à ces contenus éditoriaux autour des thématiques News, Femmes et Santé.

Grâce à cette audience puissante et fort de 3 millions d'abonnés à ses newsletters quotidiennes, EROLD se positionne ainsi parmi les leaders « Datas » des secteurs « Hommes et Femmes de 50 ans et + », « Finances personnelles », « Santé Bien-Etre » vis-à-vis des annonceurs.

EROLD est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

CONTACTS

Contact Erold

Stéphanie Tricot, Directrice Générale

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch

+33 (0)1 53 67 36 70

erold@actus.fr

[1] Les comptes combinés non audités incluent Erold SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations et prestations intra-groupes

[2] Source Mediamétrie/NetRatings

[3] Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

[4] Actionnaire majoritaire du Groupe Marie Claire (GMC) et actionnaire à hauteur de 46,6% d'Erold