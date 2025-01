14/01/2025 - 18:00

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce son agenda financier pour l'année 2025.

Date Publication Jeudi 27 février 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 (non audité) Jeudi 27 mars 2025 Résultats annuels 2024 (audités) Mardi 13 mai 2025 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 (non audité) Lundi 30 juin 2025 Assemblée générale Lundi 29 septembre 2025 Résultats semestriels 2025 (audités) Jeudi 13 novembre 2025 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en 2023 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.