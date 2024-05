13/05/2024 - 18:00

Paris, le 13 mai 2024

EPC renforce sa présence internationale dans le service à haute valeur ajoutée à destination des mines

avec la prise de contrôle de Blastcon Australia

EPC Groupe (Euronext – EXPL) annonce avoir acquis 65% des titres de la société Blastcon Australia Pty basée dans le Queensland en Australie. Après l'acquisition d'EPC Chile en 2022 et la prise de contrôle à 100% d'EPC Andina au Peru en 2023, le groupe EPC poursuit son développement international dans le service à haute valeur ajoutée au secteur minier.

La société Blastcon Australia a été fondée en 2003 et emploie 8 techniciens spécialisés et a réalisé un chiffre d'affaires de

2,7 M AUD (environ 1,6 M€). Elle réalise des missions de conseil, des formations, des études, des audits, du management de performance, pour le secteur minier, la construction d'infrastructures et les carrières en Australie. Blastcon Australia constitue une excellente tête de pont pour développer les activités de service du Groupe sur un marché clef au niveau mondial.

En effet, grâce à sa géologie exceptionnelle, l'Australie est le quatrième pays minier au monde (après la Chine, les États-Unis et la Russie) avec plus de 350 sites miniers en activité dans le pays. L'Australie est le premier producteur mondial de lithium et l'un des cinq premiers producteurs mondiaux d'or, de minerai de fer, de plomb, de zinc et de nickel. Au cours des prochaines années, de nouveaux sites devraient voir le jour afin de répondre à la demande mondiale croissante en métaux, en lien avec les besoins induits par la transition énergétique.

EPC Groupe va mettre à disposition de Blastcon Australia de nouvelles ressources techniques, notamment la suite logicielle Vertex©, qui lui permettra d'accélérer fortement sa croissance. Barry Crowdey, dirigeant fondateur de Blastcon Australia, avec plus de 25 ans d'expérience dans l'exploitation minière (production et développement), les carrières et la construction, continuera d'assurer le développement de la filiale en restant à la direction générale ; il reste également actionnaire aux côtés d'EPC.

Pascal Lacourie, Directeur de la zone Asie Pacifique a déclaré « Cette acquisition stratégique sur un marché très dynamique marque une étape importante dans notre pland'expansion régionale. Avec Blastcon Australia comme fer de lance du développement de nos activités sur place, nous sommes convaincus de pouvoir déployer notre présence en Australie de manière durable. En intégrant Blastcon Australia à notre groupe, nous bénéficierons de leur expertise de haute qualité et de leur connaissance approfondie du marché local, tout en leur donnant les moyens d'accélérer leur croissance grâce aux technologies et solutions avancées d'EPC Groupe. »

Barry Crowdey, Directeur général de Blastcon Australia, a ajouté « Nous sommes très heureux d'associer Blastcon Australia à EPC Groupe, un acteur majeur du secteur minier mondial. Le savoir-faire et les produits innovants développés par EPC vont nous permettre d'accélérer sur un marché que Blastcon Australia connait bien et sur lequel nous partageons une même vision de la façon d'adresser la croissance. »



EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de près de 550 millions d'euros en 2023 et plus de 2 800 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.