Résultats annuels 2023

Paris, le 27 mars 2024

Progression des produits des activités ordinaires (+6,0% en données publiées et +7,7% en données comparables) portée par les activités et les régions les plus profitables

Fort effet de levier de la croissance sur l'EBITDA (+33,8%) et le résultat net (+20,9%)

Réduction du taux d'endettement net de 5,2 points à 47,3% et effet de levier maîtrisé

Proposition de versement d'un dividende de 1,00 € par action

Perspectives attractives

Le Conseil d'administration d'EPC Groupe (Euronext – EXPL) s'est réuni, le 27 mars 2024, sous la présidence de Monsieur Olivier OBST, pour arrêter les comptes de l'exercice 2023[1].

En milliers d'euros 2023 2022 Variation Produit des activités ordinaires 548 279 517 106 +6,0% Explosifs 418 439 384 008 +9,0% Déconstruction 98 892 95 739 +3,3% Economie circulaire 15 264 13 921 +9,6% Additifs & Autres 15 684 23 438 -33,1% EBITDA[2] 69 190 51 719 +33,8% % 12,6% 10,0% +2,6 points Résultat opérationnel courant 35 081 27 233 +28,8% % 6,4% 5,3% +1,1 point Résultat opérationnel 34 461 26 500 +30,0% Résultat financier -6 153 -2 625 +134,4% IS -5 425 -4 893 +10,9% Résultat net 22 883 18 982 +20,6% Résultat net, part du Groupe 21 349 17 656 +20,9%



Le Groupe présente ses états financiers avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises[3] afin d'assurer une meilleure analyse de l'évolution des activités et de la rentabilité, conformément aux indicateurs opérationnels suivis par la Direction et par les partenaires financiers du Groupe pour le calcul des ratios bancaires prudentiels. La réconciliation avec les comptes consolidés est présentée en annexe du présent communiqué.

Monsieur Olivier OBST, PDG d'EPC Groupe, déclare : « L'exercice 2023 est un très bon millésime en couplant croissance dynamique, amélioration de notre rentabilité et réduction de notre ratio d'endettement financier net. Cette performance valide nos choix stratégiques et nous avons l'ambition de poursuivre en 2024 notre trajectoire de croissance rentable en nous appuyant sur nos positions de référence dans le monde et en capitalisant sur nos développements, qu'ils soient géographiques, comme en Afrique, au Moyen-Orient et au Canada, ou technologiques, grâce à notre programme de recherche et développement et au lancement de notre nouvelle offre de logiciels métiers. »

Progression des produits des activités ordinaires portée par les activités et les régions les plus profitables

Les produits des activités ordinaires s'établissent à 548,3 M€ contre 517,1 M€ en 2023, soit une croissance de +6 ,0% (+7,7% à taux de change et périmètre constants).

À noter que le chiffre d'affaires des Additifs Diesels, dont la commercialisation a cessé en juin 2023, est passé de 15,7 M€ en 2022 à 7,5 M€ en 2023, soit une baisse de 8,2 M€. Sans cet impact, la croissance du Groupe aurait été de 9,5% à taux de change et périmètre constants.

La croissance du Groupe est tirée par de l'activité historique Explosifs et Forage Minage qui contribue pour 418,4 M€ (+9%). L'activité de la division est portée par le renouvellement de plusieurs contrats de la part de clients miniers importants et de nombreuses commandes engrangées récemment sur le secteur des mines métalliques positionnant EPC Groupe comme un acteur de référence.

Les activités Economie Circulaire (+9,6% et), portée par le démarrage du centre de tri de Loroux-Bottereau près de Nantes, et Déconstruction (+3,3%), qui profite de plusieurs chantiers d'envergure, notamment avec la SNCF à la Gare d'Austerlitz et EDF à Cordemais, sont également bien orientées. Elles confirment la capacité du Groupe à tirer profit de la montée en puissance des enjeux environnementaux.

En milliers d'euros 2023 2022 Variation Europe – Méditerranée – Amérique 404 751 401 048 +0,9% Afrique – Asie – Pacifique 143 528 116 058 +23,7% Total Groupe 548 279 517 106 +6,0%



Au cours de l'exercice, la zone Europe – Méditerranée – Amérique a démontré une bonne résilience avec une relative stabilité des revenus (+0,9% et +2,7% à données comparables), grâce à la diversification géographique. Ainsi, la bonne dynamique en Italie, en Espagne et au Canada, ainsi que le redressement au Maroc, ont permis de compenser l'atonie en France, au Royaume-Uni et en Suède et l'arrêt des ventes d'additifs Diesel.

La dynamique a été très forte dans la zone Afrique – Asie – Pacifique, où le Groupe enregistre une progression de +23,7% (24,7% en données comparables). Cette zone représente pour la première fois plus du quart du chiffre d'affaires du Groupe. L'activité est portée par des projets emblématiques tels que la mine de Tietto Minerals et les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le barrage de Sambangalou réalisé avec Vinci au Sénégal, ou NEOM en Arabie Saoudite.

Fort effet de levier de la croissance sur les résultats

L'Ebitda s'établit à 69,1 M€, en progression de +34% par rapport à 2022, soit un taux de marge de 12,6% (+2,6 points en un an). Cette croissance beaucoup plus rapide que la hausse des produits de l'activité est le fruit des orientations stratégiques du Groupe avec notamment :

Une modification du mix produit en faveur des Explosifs et Forage Minage et de l'Economie Circulaire, activités mieux margées que les additifs diesel dont la production a été arrêtée en cours d'année ;

Une modification du mix géographique, avec une croissance concentrée sur l'Afrique – Asie – Pacifique, zone traditionnellement plus rentable que l'Europe – Méditerranée – Amérique ; et

Le retour à la rentabilité du Maroc.

Le résultat opérationnel courant croit de +30%, à 35,1 M€ et 6,4% des produits de l'activité. Il intègre un niveau important de dotation aux provisions lié à l'arrêt d'une ligne de production en Italie. Le résultat opérationnel s'établit à 34,4 M€, après prise en compte de charges non courantes correspondant aux frais de restructuration liés à l'arrêt de la ligne de production d'additifs diesel au Royaume-Uni (-0,6 M€).

Le résultat financier s'établit à -6,2 M€ contre -2,6 M€ en 2022. À noter que l'exercice 2022 avait bénéficié d'une reprise de provision financière de 1,5 M€ liée au retour à meilleur fortune sur la fermeture des activités de KEMEK aux Etats-Unis. Ce résultat est également influencé par la hausse des taux et par une charge comptable (sans impact sur la trésorerie) d'ajustement de la provision dépollution démantèlement.

Après prise en compte d'une charge d'impôt de 5,4 M€, le résultat net s'établit à 22,9 M€ (+20,6%) et le résultat net, part du Groupe, ressort à 21,3 M€ (+20,9%).

Nette amélioration du Free Cash-Flow et désendettement

En milliers d'euros 2023 2022 Variation Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 33 129 20 550 61,2% Marge brute d'autofinancement 43 064 33 216 29,6% Variation du BFR -15 076 -14 822 1,7% Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -16 932 -27 215 -37,8% Flux de trésorerie liés aux activités de financement -18 335 12 319 NS Variation de la Trésorerie -2 377 5 917 - Trésorerie de clôture 24 542 26 919 -8,8% Total dettes financières brutes[4] 93 020 93 329 -0,3% Endettement financier net 68 478 66 410 +3,1% Capitaux propres 144 925 126 380 +14,7% Endettement financier net / Capitaux propres 47,3% 52,5% -5,2 points



La marge brute d'autofinancement progresse de 29,6%, à 43,1 M€, du fait de la hausse des résultats. Dans le même temps, le besoin en fonds de roulement augmente de 15,1 M€. Dans le détail, le compte Clients (+10,4 M€) augmente sous l'effet de la croissance de l'activité, alors que les stocks (-6,1 M€) et le compte Fournisseurs (-14,2 M€) diminuent, du fait de la détente sur le marché des matières premières.

Ainsi, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent en croissance de 61,2%, à 33,1 M€, couvrant largement les flux nets liés aux investissements qui s'établissent à -16,9 M€, en diminution de 37,8% sur un an. Ces derniers intègrent notamment la construction de 2 usines, en Côte d'Ivoire et à Singapour, ainsi que la mise en service et l'aménagement du nouveau centre d'essai à Saint Martin de Crau et de la plateforme de tri du Loroux-Bottereau, en partie compensés par le programme de cessions d'actifs non stratégiques (5,7 M€).

Ces flux ont également permis de couvrir le service de la dette (5,6 M€ contre 3,9 M€ en 2022 sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt), les remboursements d'emprunts (prêts garantis par l'Etats et crédit renouvelable pour un total de 8,6 M€) et l'amortissement de la dette locative (10,6 M€) tout en maintenant un niveau de trésorerie satisfaisant de 24,5 M€.

Le montant total des dettes financières brutes (93,0 M€ dont 72,8% de dettes non courantes) étant stable pour des capitaux propres en croissance de 14,7% à 144,9 M€, le ratio d'endettement s'améliore de 5,2 points en un an et ressort à 47,3%. Le ratio de levier suivi par les partenaires financiers (dettes financières nettes / EBITDA sur le périmètre incluant les JV) s'améliore à nouveau cette année. Il s'établit à 1,30 contre 1,68 en 2022. Le Groupe dispose, en outre, de 38,5 M€ de lignes de crédit non utilisées au 31 décembre 2023.

Projet de distribution de dividende

Compte tenu de l'excellente performance opérationnelle en 2023, du désendettement engagé et de la confiance dans les perspectives du Groupe, le Conseil d'administration a décidé de proposer de renouer avec la distribution de dividendes aux actionnaires.

Un dividende de 1,00 € par action sera ainsi proposé à la prochaine Assemblée générale.

Perspectives

Après un cycle de forts investissements (rénovation de l'usine en Ontario, nouvelle usine en Malaisie, ligne de booster en Angleterre, ligne d'assemblage de détonateur en Guinée) et de diversification de ses positions géographiques, le Groupe entrevoit de bonnes perspectives de croissance en 2024 et entend accroitre ses positions sur les marchés à fort potentiel.

La croissance des opérations sur la zone Afrique – Asie – Pacifique devrait se poursuivre, portée par la montée en puissance des chantiers d'infrastructure régionaux et de belles perspectives dans le secteur minier, notamment sur le segment très porteur des mines métalliques africaines.

Pour la zone Europe – Méditerranée – Amérique, le Groupe envisage l'année 2024 avec confiance, grâce notamment à :

Les récentes prises de commande dans les infrastructures sur le marché Européen ;

Le développement de l'offre intégrée (Produit et services) dans le secteur des carrières en Italie et en Suède ;

Les solides perspectives offertes par les segments Déconstruction (démantèlement industriel, rénovation du patrimoine) et l'Economie Circulaire (montée en gamme des plateformes de tri) en France.

Enfin, le Groupe profite de sa bonne performance 2023 et des perspectives favorables pour 2024 pour intensifier son effort de R&D autour de deux axes :

Le développement de nouveaux produits et de nouveau procédés de mise en œuvre avec la volonté de disposer de produits différenciants sur le marché des explosifs civils afin de renforcer notre avantage concurrentiel ;

Le développement de la suite logicielle VERTEX, solution métiers jusqu'ici réservée aux usages internes du Groupe et déjà reconnue comme une des meilleures solutions du marché pour optimiser les opérations de minage (plan de tir, forage, utilisation des explosifs, etc…), tant en mine qu'en carrière.

Le nouveau centre d'essai, la rénovation complète du laboratoire technologique central et les recrutements réalisés notamment dans la partie logicielle sont les signes concrets de cet effort sans précédent pour le Groupe et de sa confiance dans le potentiel de création de valeur de ses activités.

Annexes

Tableau de passage de l'information sectorielle au compte de résultat

En milliers d'euros Information sectorielle

2023 Retraitements IFRS 10 et 11

2023 Compte de résultat

2023 Produit des activités ordinaires externe total 548 277 (66 012) 482 265 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 13 001 13 001 EBITDA incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 69 190 (5 516) 63 674 Amortissements et dépréciations des immobilisations (27 812) 2 108 (25 704) Dotations et reprises de provisions (6 297) 1 491 (4 806) Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 35 081 (1 917) 33 164 Autres produits et charges d'exploitation (620) 0 (620) Résultat opérationnel 34 461 (1 917) 32 544 Charges financières – net (6 153) 213 (5 940) Résultat avant impôts 28 308 (1 704) 26 604 Impôt sur les résultats (5 425) 1 704 (3 721) Résultat net total 22 883 - 22 883

En milliers d'euros Information sectorielle

2022 Retraitements IFRS 10 et 11

2022 Compte de résultat

2022 Produit des activités ordinaires externe total 517 107 (49 596) 467 511 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 7 714 7 714 EBITDA incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 51 719 (3 266) 48 453 Amortissements et dépréciations des immobilisations (25 916) 1 898 (24 018) Dotations et reprises de provisions 1 430 325 1 755 Résultat opérationnel courant incluant la part des co-entreprises mises en équivalence 27 233 (1 043) 26 190 Autres produits et charges d'exploitation (732) 0 (732) Résultat opérationnel 26 501 (1 043) 25 458 Charges financières – net (2 625) (32) (2 657) Résultat avant impôts 23 876 (1 075) 22 801 Impôt sur les résultats (4 893) 1 075 (3 818) Résultat net total 18 983 - 18 983



Compte de résultat

En milliers d'euros 2023 2022 Activités poursuivies Produit des activités ordinaires 482 265 467 511 Autres produits 5 451 2 338 Achats consommés (216 175) (221 565) Autres achats et charges externes (111 664) (105 052) Variation des stocks d'encours et de produits finis 2 307 2 513 Charges de personnel (114 255) (100 831) Amortissements et dépréciations des immobilisations (25 704) (24 018) Dotations et reprises de provisions (4 806) 1 755 Autres produits et charges d'exploitation 2 744 (4 174) Part du résultat des mises en équivalence 13 001 7 714 Résultat opérationnel courant incluant la part des mises en équivalence 33 164 26 191 Autres produits et charges opérationnels (620) (732) Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 32 544 25 459 Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - Dépréciation des écarts d'acquisition - - Résultat opérationnel 32 544 25 459 Coût de l'endettement financier net (5 643) (3 637) Autres produits et charges financiers (296) 980 Résultat avant impôt 26 605 22 802 Impôt sur les résultats (3 722) (3 819) Résultat net de l'ensemble consolidé – activités poursuivies 22 883 18 983 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net de l'ensemble consolidé – total 22 883 18 983 Résultat net – part du groupe 21 349 17 670 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 534 1 313 Résultat par action Résultat net (Part Groupe) 10,16 8,40 Résultat net (Part Groupe) des activités poursuivies 10,16 8,40



Etat de la situation financière consolidée

En milliers d'euros 2023 2022 ACTIF Ecarts d'acquisition 9 332 9 390 Immobilisations incorporelles 4 334 4 615 Immobilisations corporelles 117 656 111 181 Droits d'utilisation 27 044 24 468 Participations dans les mises en équivalence 39 379 33 251 Autres actifs financiers non courants 2 450 3 236 Actifs d'impôts différés 8 679 6 971 Autres actifs long terme 0 0 Total actifs non courants 208 874 193 112 Stocks 54 235 60 423 Clients et autres débiteurs 143 362 137 206 Créances fiscales 2 110 1 860 Autres actifs courants 10 806 9 418 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 245 27 710 Total actifs courants 236 758 236 617 Groupes d'actifs destinés à être cédés - - TOTAL ACTIF 445 632 429 729 PASSIF Capital 7 015 7 015 Réserves 111 448 97 130 Résultat net de l'exercice – part du groupe 21 349 17 670 Capitaux propres part du groupe 139 812 121 815 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 5 113 4 565 Capitaux propres 144 925 126 380 Dettes financières non courantes 67 760 68 812 Dettes de location non courantes 15 454 13 911 Passifs d'impôts différés 1 658 1 761 Provisions pour avantages aux salariés 13 730 10 810 Autres provisions non courantes 23 741 19 208 Autres passifs long terme 1 305 1 018 Total passifs non courants 123 648 115 520 Fournisseurs et autres créditeurs 129 063 144 038 Dettes d'impôt 3 331 2 480 Dettes financières courantes 25 260 24 517 Dettes de location courantes 9 586 8 495 Autres provisions courantes 1 696 3 002 Autres passifs courants 8 123 5 296 Total passifs courants 177 059 187 829 Total dettes 300 707 303 349 Passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être cédés - - TOTAL PASSIF 445 632 429 729



Tableau des flux de trésorerie consolidé

En milliers d'euros 2023 2022 Résultat net consolidé 22 883 18 983 Elim. des parts des mises en équivalence (13 001) (7 714) Elim. des amortissements et provisions 28 663 19 690 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (3 214) 555 Elim. autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (127) (103) Elim. de l'effet d'actualisation (1 126) (690) Elim. du résultat s/ cessions actions propres (127) (31) Charges et produits calculés liés aux paiements en actions 259 190 Dividendes reçus des co-entreprises 8 971 2 365 Elim. des produits de dividendes (hors-groupe) (117) (29) Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 43 064 33 216 Elim. de la charge (produit) d'impôt 3 722 3 819 Elim. du coût de l'endettement financier net 5 643 3 637 Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 52 429 40 672 Incidence de la variation du BFR (15 076) (14 822) Impôts payés (4 224) (5 300) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 33 129 20 550 Incidence des variations de périmètre 356 (175) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (22 573) (29 066) Acquisition d'actifs financiers - (8) Variation des prêts et avances consentis (547) 1 230 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 5 715 775 Dividendes reçus 117 29 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (16 932) (27 215) Augmentation de capital - 24 Emission d'emprunts 13 549 51 554 Remboursement d'emprunts (14 903) (24 566) Diminution des dettes de locations (10 569) (10 615) Intérêts financiers nets versés (5 637) (3 875) Transactions entre actionnaires : acquisitions/cessions partielles (170) - Dividendes payés aux actionnaires du groupe (88) - Dividendes payés aux minoritaires (516) (203) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (18 334) 12 319 Incidences de la variation des taux de change (239) 263 Autres - - Variation de la trésorerie (2 376) 5 917 Trésorerie d'ouverture 26 918 21 001 Trésorerie de clôture 24 542 26 918 Variation de trésorerie (2 376) 5 917

[1] Les comptes sociaux et consolidés de la Société ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Les procédures d'audit des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés sont en cours de finalisation. Le Document d'enregistrement universel sera publié au plus tard le 30 avril 2024.

[2] Indicateur alternatif de performance. Tableau de réconciliation en annexe

[3] Arabian Explosives, Kemek, Kemek US, Modern Chemical Services, Nitrokemine Guinée, EPC-B SCRL et Société de Minage en Guinée

[4] Hors dettes locatives (IFRS 16) d'un montant de 25,0 M€ au 31 décembre 2023 contre 22,4 M€ au 31 décembre 2022