Recul conjoncturel du chiffre d'affaires

Excédent Brut d'Exploitation de 1,2 M€ et résultat d'exploitation de 0,8 M€

Endettement net maitrisé et trésorerie disponible de 5,8 M€

Perspectives prudentes

Malakoff, le 30 décembre 2024 (18h00) – EO2 (code mnémonique : ALEO2), acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2024-2025, mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.eo2.fr).

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 31.08.20 24

Données en K€ 2024.08 2023.08 Chiffre d'affaires 16 748 20 327 Autres produits d'exploitation -2 233 -341 Produits d'exploitation 14 516 19 985 Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 788 1 107 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acquisition - - Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 788 1 107 Résultat financier -53 76 Résultat exceptionnel 164 259 Impôts sur les résultats -324 -465 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence -180 -148 Résultat net de l'ensemble consolidé 395 829 Résultat net (Part du groupe) 376 926

Le Groupe EO2 a réalisé sur le premier exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 16,7 M€, enregistrant un recul de -14,9% lié à une conjoncture moins favorable dans l'activité « granulation bois ».

L'activité « granulation bois » génère un chiffre d'affaires de 13,8 M€ (vs 17,6 M€ au 1er semestre 2023-2024), soit une baisse de -21,6%. Cette évolution s'explique principalement par le reflux des prix des pellets après la forte envolée constatée en 2022 et 2023 en pleine crise de l'énergie. La demande a été également moins soutenue sur la période.

Les activités « services énergétiques » réalisent un chiffre d'affaires en légère croissance à 2,9 M€, à comparer à 2,7 M€ au 1er semestre 2023-2024 portée par la bonne orientation des activités SVM (installation, entretien et maintenance de chaudières à gaz). L'activité de WEYA reste quant à elle en difficulté.

Les produits d'exploitation ressortent à 14,5 M€ (contre 20,3 M€ au S1 2023-2024) incorporant une réduction significative de la production stockée.

L'excédent brut d'exploitation (EBE)[1] consolidé semestriel du Groupe ressort à 1,2 M€ à comparer à 1,8 M€ au premier semestre 2023-2024. Les charges fixes ont été mécaniquement moins bien absorbées avec le recul d'activité, d'autant que le Groupe a dû recourir ponctuellement à des capacités de stockage supplémentaires.

Le Résultat d'exploitation semestriel, après dotations aux amortissements s'établit à 0,8 M€, soit une marge d'exploitation de 4,7%. La quasi-totalité du résultat d'exploitation est réalisée par le pôle « granulation bois », le pôle « services énergétiques » étant juste au-dessus de l'équilibre (+0,1 M€).

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,1 M€, d'un résultat exceptionnel positif de +0,2 M€ et d'une charge d'impôt de -0,3 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,4 M€ (vs 0,9 M€ au S1 2023-2024).

Une structure financière solide

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur le premier semestre sont positifs à hauteur de +2,5 M€, intégrant une capacité d'autofinancement de +1,7 M€ et une amélioration de 0,8 M€ du Besoin en Fonds de Roulement au 31 août 2024.

Ces flux couvrent les investissements nets du premier semestre qui se sont élevés à 1,8 M€ dédiés notamment au développement dans l'outil industriel en « granulation bois ».

EO2 génère ainsi des free cash-flow positifs à hauteur de 0,7 M€ sur le premier semestre. Le Groupe a procédé au remboursement d'emprunts bancaires à hauteur de 1,9 M€.

Au 31 août 2024, le Groupe disposait d'une trésorerie brute disponible de 5,8 M€ pour des dettes financières brutes de 11,1 M€. L'endettement net ressort ainsi à 5,3 M€ pour des capitaux propres part de Groupe de 20,7 M€.

Perspectives

La demande et les prix de ventes sur l'activité « granulation bois » devraient rester moins bien orientés à court terme, en raison de dispositifs d'aides publiques moins incitatifs pour les consommateurs et de conditions de marché plus favorable pour des énergies concurrentes, issues notamment de la filière nucléaire par exemple.

Dans cet environnement plus exigeant, le Groupe adopte une position prudente dans un contexte incertain et continue de porter une attention soutenue à l'optimisation de ses charges pour préserver sa rentabilité et ses équilibres financiers.

Annexes

Compte de résultat consolidé du Groupe EO2

Données en K€ 2024.08 2023.08 2024.02 CHIFFRE D'AFFAIRES 16 748 20 327 34 071 Autres produits d'exploitation (2 233) (341) 6 107 Produits d'exploitation 14 516 19 985 40 178 Achats consommés (7 187) (11 216) (19 603) Autres achats et charges externes (2 951) (2 196) (8 649) Impôts et taxes (116) (110) (197) Charges de personnel (2 120) (4 194) (6 071) Dotations aux amortissements et aux provisions (1 353) (1 161) (5 254) Charges d'exploitation (13 728) (18 878) (39 774) Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 788 1 107 404 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. - - - Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 788 1 107 404 Résultat financier (53) 76 93 Résultat exceptionnel 164 259 704 Impôts sur les résultats (324) (465) (476) Résultat net des entreprises intégrées 575 977 726 QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence (180) (148) (201) Résultat net de l'ensemble consolidé 395 829 525 Intérêts minoritaires 19 (97) (185) Résultat net (Part du groupe) 376 926 710 Résultat net de base par action (en euros) 0,16 0,39 0,30 Résultat net dilué par action (en euros) 0,16 0,39 0,30

Bilan consolidé du Groupe EO2 au 31.08.2024

Données en K€ 2024.08 2023.08 2024.02 ACTIF Immobilisations incorporelles 1 640 1 496 1 642 dont écarts d'acquisition 1 639 1 491 1 639 Immobilisations corporelles 19 974 16 480 19 238 Immobilisations financières 151 329 148 Titres mis en équivalence 76 134 90 Actif immobilisé 21 840 18 439 21 118 Stocks et en-cours 4 457 4 017 7 075 Clients et comptes rattachés 3 548 3 216 2 957 Autres créances et comptes de régularisation 5 213 4 816 6 267 dont impôts différés actif 111 118 108 Valeurs mobilières de placement 420 7 410 410 Disponibilités 5 336 6 904 6 548 Actif circulant 18 975 26 363 23 257 TOTAL ACTIF 40 815 44 802 44 375 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital émis 2 641 2 641 2 641 Primes d'émission 7 064 7 064 7 064 Autres réserves 12 225 11 681 11 611 Titres en auto-contrôle (1 612) (64) (1 624) Résultat de l'exercice 376 926 710 Capitaux propres part du groupe 20 694 22 248 20 403 Intérêts minoritaires 1 524 1 842 1 564 Autres fonds propres () () () Provisions pour risques et charges 1 363 2 385 1 182 Emprunts et dettes financières 11 114 10 494 12 861 Fournisseurs et comptes rattachés 4 240 4 622 6 153 Autres dettes et comptes de régularisation 1 880 3 210 2 213 dont impôts différés passif 52 76 50 Dettes 17 234 18 326 21 226 TOTAL PASSIF 40 815 44 802 44 375



À propos du Groupe EO2

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d'énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques.

