28/06/2024 - 18:00

Recul conjoncturel du chiffre d'affaires après l'exercice record 2022-2023

Excédent Brut d'Exploitation de 5,0 M€ et résultat d'exploitation de 0,4 M€

Endettement net maitrisé et trésorerie disponible de 7,0 M€

Perspectives prudentes

Malakoff, le 28 juin 2024 (18h00) – EO2 (code mnémonique : ALEO2), acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, présente aujourd'hui ses résultats annuels 2023-2024, mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.eo2.fr).

Résultat consolidé du Groupe EO2 au 28.02.20 24

Données en K€ 2024.02 2023.02 2022.02 Chiffre d'affaires 34 071 40 051 30 645 Autres produits d'exploitation 6 107 2 616 (1 806) Produits d'exploitation 40 178 42 667 28 838 Excédent Brut d'exploitation 5 007 9 180 2 767 Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 404 6 413 742 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acquisition - (297) 8 Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 404 6 116 750 Résultat financier 93 (218) (366) Résultat exceptionnel 704 312 192 Impôts sur les résultats (476) (1 838) (185) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (201) 74 24 Résultat net de l'ensemble consolidé 525 4 445 416 Résultat net (Part du groupe) 710 4 567 623

Le Groupe EO2 a enregistré sur l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 34,1 M€, soit un recul de -14,9% qui reflète le retour à des conditions de marché plus normatives dans l'activité « granulation bois » et une baisse sensible d'activité au sein de la filiale Weya dans les « services énergétiques ».

L'activité « granulation bois » génère un chiffre d'affaires de 28,3 M€ (vs 31,8 M€ l'an passé), soit une baisse de -11,0%. Cette évolution s'explique principalement par le reflux des prix des pellets après la forte envolée constatée en 2023 en pleine crise de l'énergie, et par une demande plus normalisée dans un contexte d'hiver plutôt clément.

Les activités « services énergétiques » affichent également une baisse significative de -30% à 5,8 M€ (à comparer à 8,3 en 2022-2023 7,5 M€ en 2021-2022), impactées par la forte baisse d'activité de Weya sur les études et les chantiers en l'absence de nouveau contrat. Les activités d'installation et maintenance de chaudières à gaz portées par SVM restent solides et stables.

Les produits d'exploitation ressortent à 40,2 M€, limitant la baisse à -5,8%, incluant 5,2 M€ de production stockée.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé du Groupe ressort à 5,0 M€, en baisse par rapport au niveau record 2022-2023 (rappel 9,2 M€) mais est nettement supérieur à celui de 2,8 M€ enregistré sur l'exercice 2021-2022.

Le Résultat d'exploitation s'établit à 0,4 M€, après dotations aux amortissements et provisions de 5,3 M€, incluant une dépréciation de stocks de 2,5 M€ pour refléter la baisse des prix des pellets. Le pôle « granulation bois » a contribué pour 0,8 M€ au résultat d'exploitation compensant la perte d'exploitation des « services énergétiques » de -0,4 M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de +0,1 M€, d'un résultat exceptionnel positif de +0,7 M€ (lié à des cessions d'actifs et à une subvention acquise) et d'une charge d'impôt de -0,5 M€, le résultat net part du Groupe s'élève à 0,7 M€ (vs 4,6 M€ en 2022-2023).

Une structure financière solide

La capacité d'autofinancement du Groupe ressort à 2,2 M€ (contre 7,4 M€ sur 2022-2023 et 2,5 M€ en 2021-2022). Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -2,6 M€ après prise en compte de l'augmentation de 4,8 M€ du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) liée notamment à la hausse des stocks.

Les flux nets d'investissements s'élèvent à 4,0 M€, dédiés notamment au développement de capacités de production additionnelles en « granulation bois ». Durant cet exercice, le groupe a également procédé au rachat de ses actions pour 0,9 M€.

Au 28 février 2024, le Groupe disposait d'une trésorerie brute disponible de 7,0 M€ pour des dettes financières brutes de 12,9 M€ (dont 6,6 M€ liés aux crédit baux). L'endettement net ressort ainsi à 5,9 M€ pour des capitaux propres part de Groupe de 20,4 M€.

Le Groupe dispose d'une situation bilantielle solide et saine pour poursuivre sa stratégie d'investissements.

Perspectives

Le Groupe EO2 a démarré l'exercice 2024-2025 avec prudence dans un contexte moins porteur pour le pôle « granulation bois ». La baisse du prix des pellets s'est poursuivie sous l'effet d'un déséquilibre ponctuel entre une demande redevenue normale et une offre abondante qui fait suite à l'accroissement des capacités de production en 2023, notamment dans les pays de l'Est.

Dans ce contexte, le Groupe est attentif à optimiser dans la mesure du possible ses coûts matières et ses dépenses opérationnelles afin d'ajuster sa production et préserver sa rentabilité dont le niveau dépendra en partie de la rudesse de l'automne/hiver prochain.

Le marché du pellet restant porteur sur le long terme, le Groupe envisage toujours à moyen terme d'accroitre ses capacités de production quand les conditions seront réunies.

Concernant le pôle services énergétiques, les perspectives restent solides pour SVM. Concernant Weya, en proie à des difficultés, un plan de réduction de coûts et une revue stratégique sont en cours afin de retrouver une situation financière plus saine.

.

Annexes

Compte de résultat consolidé du Groupe EO2

Données en K€ 2024.02 2023.02 CHIFFRE D'AFFAIRES 34 071 40 051 Autres produits d'exploitation 6 107 2 616 Produits d'exploitation 40 178 42 667 Achats et variations de stocks (19 603) (16 239) Autres achats et charges externes (8 649) (11 212) Impôts et taxes (197) (220) Charges de personnel (6 071) (5 504) Dotations aux amortissements et aux provisions (5 254) (2 990) Charges d'exploitation (39 774) (36 254) Résultat d'exploitation avant dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 404 6 413 Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. - (297) Résultat d'exploitation après dotations et dépréciations des écarts d'acquisition 404 6 116 Résultat financier 93 (218) Résultat exceptionnel 704 312 Impôts sur les résultats (476) (1 838) Résultat net des entreprises intégrées 726 4 371 QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence (201) 74 Résultat net de l'ensemble consolidé 525 4 445 Intérêts minoritaires (185) (122) Résultat net (Part du groupe) 710 4 567 Résultat net de base par action (en euros) 0,30 1,87 Résultat net dilué par action (en euros) 0,30 1,87

Bilan consolidé du Groupe EO2 au 28.02.2024

Données en K€ 2024.02 2023.02 ACTIF Immobilisations incorporelles 1 642 1 488 dont écarts d'acquisition 1 639 1 481 Immobilisations corporelles 19 238 15 603 Immobilisations financières 148 87 Titres mis en équivalence 90 119 Actif immobilisé 21 118 17 298 Stocks et en-cours 7 075 4 772 Clients et comptes rattachés 2 957 5 036 Autres créances et comptes de régularisation 6 267 5 228 dont impôts différés actif 108 118 Valeurs mobilières de placement 410 6 492 Disponibilités 6 548 8 204 Actif circulant 23 257 29 733 TOTAL ACTIF 44 375 47 030 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital émis 2 641 2 551 Primes d'émission 7 064 7 154 Autres réserves 11 611 7 049 Titres en auto-contrôle (1 624) (671) Résultat de l'exercice 710 4 567 Capitaux propres part du groupe 20 403 20 650 Intérêts minoritaires 1 564 1 881 Autres fonds propres () () Provisions pour risques et charges 1 182 1 177 Emprunts et dettes financières 12 861 12 003 Fournisseurs et comptes rattachés 6 153 6 848 Autres dettes et comptes de régularisation 2 213 4 471 dont impôts différés passif 50 136 Dettes 21 226 23 322 TOTAL PASSIF 44 375 47 030



À propos du Groupe EO2

Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la collecte du bois à l'exploitation de chaufferies, le Groupe EO2 est un acteur de référence dans le secteur de l'énergie bois. EO2 associe des métiers complémentaires de conception/exploitation de chaufferies avec la production/distribution d'énergie bois. Le Groupe EO2 souhaite, dans les années à venir, développer des activités et une stratégie lui permettant de réduire son exposition aux risques liés aux aléas climatiques en développant sa position dans les services énergétiques.

CONTACTS

Groupe EO2

Grégoire DETRAUX

Directeur Administratif et Financier

gd@eo2.fr

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs