25/05/2023 - 08:55

Paris, le 25 mai 2023 - Eniblock (code ISIN FR001400C2Z4), fournisseur français de de technologie Web3, est heureux d'annoncer la conclusion d'un accord de financement de 9,2M€ avec le fonds d'investissement Atlas Capital Markets. Cet accord permettra à Eniblock d'accélérer sa croissance et de financer le développement de son infrastructure favorisant l'adoption massive du Web3 au sein des entreprises.

Dans le cadre de cet accord, Atlas Capital Markets s'est engagé, par le biais de l'un de ses fonds, à souscrire à une augmentation de capital de la Société pour un montant global d'environ 1,2 million d'euros. Cette opération en capital, réalisée dans les prochaines semaines, se fera conformément à la 5ème résolution de l'assemblée générale de la Société du 10 mars 2023, avec une décote limitée à 15% sur le prix par action nouvelle.

De plus, cet accord de financement prévoit la possibilité pour Eniblock de bénéficier, à sa discrétion et sans aucune obligation, d'un financement supplémentaire d'environ 8 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société. Ces obligations convertibles seront émises par tranche de 500 000 euros chacune et ne seront accompagnées d'aucune autre valeur mobilière telle que des BSA.

L'infrastructure Eniblock a été conçue pour permettre un accès aux bénéfices Web3 au plus grand nombre dans les conditions les plus sécurisées et compatibles des réglementations en vigueur. En quelques clics, les entreprises peuvent intégrer des wallets ou émettre des NFT au sein de leur parcours client actuel. Grâce à la solution tout-en-un d'Eniblock, les entreprises peuvent désormais développer de nouvelles stratégies de croissance basées sur un meilleur engagement de leur communauté et un accès simplifié aux expériences digitales immersives (metaverse, gamification etc.).

Charles Kremer, PDG d'Eniblock, déclare : "Ce financement est une étape clé pour notre entreprise. Il nous permettra de continuer à développer notre plateforme tout-en-un et de la mettre à disposition d'un public plus large. Nous sommes fiers de proposer des solutions sans équivalent aux entreprises qui souhaitent se lancer dans le Web3 et offrir des expériences innovantes et significatives à leurs utilisateurs."

Grâce à ce financement, Eniblock poursuivra notamment le développement de son infrastructure de wallet as-a-service, dont la mise en production est prévue pour la rentrée 2023 et qui a pour principale objectif de contribuer à l'adoption massive du Web3 au sein des entreprises.

La Société publiera prochainement un communiqué de presse relatif à la réalisation de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus, conformément aux lois et règlements applicables. Par ailleurs, l'autorisation pour le financement complémentaire optionnel de 8 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle prévue en juin 2023.

À propos d'Eniblock ®:

Depuis sa création en 2018, Eniblock® est le principal fournisseur technologique français de technologies et services Web3 pour les entreprises et les marques en Europe. Eniblock propose notamment une infrastructure Web3 aux entreprises, marques et créateurs facilitant l'intégration du Web3 dans leurs parcours clients. Avec Eniblock, les marques peuvent se concentrer sur ce qu'elles font le mieux et construire des expériences et des produits évolutifs sans avoir à se soucier de la complexité de la technologie blockchain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.eniblock.com

Euronext Growth Paris

Mnémonique : ALENI

ISIN : FR001400C2Z4

Contact communication :

investors@eniblock.com