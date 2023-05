24/05/2023 - 22:00

Résultats annuels 2022 et sécurisation d'un financement de 9,2 millions d'euros

Puteaux, le 24 mai 2023. Eniblock, filiale de The Blockchain Group, et fournisseur de technologies et services Web3, publie ses Comptes Annuels clos au 31 décembre 2022, arrêtés lors du Conseil d'Administration du 23 mai 2023. Acteur montant dans une innovation de rupture, Eniblock a, en 2022, accéléré ses investissements pour préparer son avenir et testé la validité de ses solutions logicielles en environnement réel auprès des premiers utilisateurs de sa plateforme.

Comptes Audités au 31/12/2022 - en K€ 12.2021 12.2022 Variation Chiffres d'affaires 2 931 1 056 -64% EBITDA 64 (2 370) NA Résultat d'exploitation 64 (3 522) NA Résultat net 146 (3 662) NA

Passage à un modèle SaaS

Eniblock a réalisé en 2022, un chiffre d'affaires de 1,1 M€, en baisse par rapport à l'exercice précédent compte tenu du changement de business model d'une activité de services vers un modèle SaaS.

Le changement de business a été rendu possible par l'accélération de la commercialisation de la plateforme SaaS et la poursuite de ses développements pour l'adapter à de nouveaux cas d'usage. Cette dynamique a notamment été appuyée par les ressources de sa maison-mère, The Blockchain Group, qui a alloué environ 15 % de ses ingénieurs aux efforts de R&D et à la commercialisation de la plateforme Eniblock. Fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, Eniblock peut désormais mettre en œuvre une coopération efficace avec The Blockchain Group afin d'assurer le déploiement de sa suite logicielle auprès de ses clients. Ces synergies ont permis d'effectuer les premières implantations réussies chez les clients d'Eniblock.

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de sa plateforme, Eniblock a renforcé son capital humain et a fait appel à des ressources R&D et des ingénieurs commerciaux de son groupe. En conséquence, les charges de personnel sont en augmentation de 0,6 M€ et les achats externes progressent de 0,6 M€. Ces investissements, essentiels pour la préparation du futur, se traduisent par une augmentation des coûts opérationnels totaux d'où un impact sur l'EBITDA.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 1,2 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de (3,5) M€. Celle-ci résulte de l'amortissement des investissements réalisés pour la plateforme Eniblock en vue de sa commercialisation et des premiers revenus qui en sont issus au cours de l'exercice.

A noter également qu'en décembre 2022, dans l'objectif de rationaliser les frais de gestion, il a été opéré la fusion entre Eniblock et XDEV Tech (filiale à 100% d'Eniblock). Cette fusion a eu pour conséquence la constatation d'un mali de fusion de 393 k€ comptabilisé en charges financières.

Analyse de la structure financière

Au 31 décembre 2022, Eniblock dispose de fonds propres à hauteur de 19 k€. La dette financière nette s'élève à 1,3 M€ comprenant 21 k€ de disponibilités.

Perspectives 2023

Au cours de l'exercice 2022, la société est parvenue à signer le nombre de nouveaux clients qu'elle s'était fixée, c'est-à-dire 15 entreprises ayant fait confiance à la solution SaaS Eniblock pour le développement de leur projet Web3 et Metaverse. Fort de ces premières implantations réussies, Eniblock va accélérer ses efforts de prospection commerciale en 2023 afin d'accroître sa base grands comptes et augmenter ses revenus récurrents.

Fer de lance de la stratégie d'Eniblock, son modèle économique basé sur des contrats à long terme (3 à 5 ans) qui se nourrissent de la performance commerciale de ses clients, devrait lui permettre de développer une trajectoire de croissance pérenne et rentable.

Pour accompagner la forte croissance anticipée, la société a réalisé en août 2022 une augmentation de capital de 2,5 M€ auprès d'investisseurs financiers et a bénéficié du renforcement de ses fonds propres par la capitalisation d'une partie des créances de sa maison mère The Blockchain Group. Ces opérations avaient été complétées par un placement privé de 297 k€ en décembre 2022.

Afin d'accroître sa notoriété et lui permettre d'accéder à de futures sources de financement diversifiées, Eniblock a fait admettre ses titres à la cotation sur Euronext Growth le 20 septembre 2022.

En complément de ces financements, la société annonce avoir conclu un accord de financement avec le fonds d'investissement Atlas Capital Markets au terme duquel cet investisseur s'est engagé (au-travers de l'un des fonds dont il assure la gestion) à souscrire à une augmentation de capital de la Société pour un montant global d'environ 1,2M€ ; cette opération en capital devrait être réalisée dans les prochaines semaines par l'utilisation de la 5ème résolution de l'assemblée générale de la Société du 10 mars 2023 et selon les termes de cette résolution (et notamment avec application d'une décote limitée à 15% sur le prix par action nouvelle calculé sur la base de la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse de l'action Eniblock sur le marché Euronext Growth précédant la date d'émission).

De plus, cet accord de financement prévoit la possibilité pour Eniblock de bénéficier, à sa discrétion et sans aucune obligation, d'un financement supplémentaire d'environ 8 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles de la Société. Ces obligations convertibles seront émises par tranche de 500 000 euros chacune et ne seront accompagnées d'aucune autre valeur mobilière telle que des BSA.

La Société publiera prochainement un communiqué de presse relatif à la réalisation de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus, conformément aux lois et règlements applicables. Par ailleurs, l'autorisation pour le financement complémentaire optionnel d'un montant d'environ 8 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles sera soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock, commente : « L'année 2022 a permis à Eniblock de valider la scalabilité de notre solution avec plusieurs déploiements réussis chez nos clients. Notre offre rencontre un réel succès sur le marché avec notre objectif d'acquisition de nouveaux clients 2022 atteint. Nous poursuivrons cette dynamique en 2023 avec un focus encore davantage marqué sur la commercialisation de la plateforme Eniblock ® . Fort des financements à venir, l'accent sera également mis sur la recherche de nouveaux talents pour compléter nos équipes afin d'absorber la forte demande à laquelle nous faisons face, tout en nouant de nouveaux partenariats pour faciliter l'intégration de notre solution auprès de nos futurs clients. »