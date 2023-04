28/04/2023 - 18:40

Report de publication du rapport financier annuel 2022

Puteaux, le 28 avril 2023. Eniblock (code ISIN : FR001400C2Z4, code mnémonique : ALENI) filiale de The Blockchain Group et plateforme tout-en-un présente sur l'ensemble de la chaine de valeur de la technologie blockchain et acteur montant dans une innovation de rupture.

Eniblock reporte la publication du rapport financier annuel 2022, initialement prévue le 28 avril 2023, et communiquera ultérieurement aux marchés, la date du conseil d'administration d'arrêté des comptes de l'exercice écoulé et de la publication du rapport financier annuel 2022.

Les raisons de ce report sont :

Le retard sur les travaux de consolidation des comptes du groupe The BlockChain Group, et des diligences du collège des commissaires aux comptes ;