30/03/2023 - 21:45

Résultats 2022 (**) :

Investissements soutenus dans la plateforme

Implémentations réussies auprès de nouveaux clients

Puteaux, le 30 mars 2022. Eniblock (code ISIN : FR001400C2Z4, code mnémonique : ALENI), filiale de The Blockchain Group et plateforme tout-en-un présente sur l'ensemble de la chaine de valeur de la technologie blockchain, présente ses résultats 2022 retraités (**). Pur player du Web3, Eniblock a, au cours de l'exercice, accéléré ses investissements pour préparer son avenir et testé la validité de ses solutions logicielles en environnement réel auprès des premiers utilisateurs de sa plateforme.

(En k€) – données retraitées (**) 12.2021 12.2022 Variation Production de l'exercice * 3 704 4 180 +12,9% EBITDA 161 (252) -256,5% Résultat d'exploitation 153 (1 405) -1 018,3% Résultat net 146 (1 807) -1 337,7%

* inclut le Crédit Impôt Recherche

**Les données retraitées, présentées sont non auditées au 31/12/2021, au 31/12/2022 et sont issus des comptes sociaux d'Eniblock. Celles-ci ont été retraitées et excluent certaines charges exceptionnelles liées notamment à des investissements spécifiques réalisés pour la cotation d'Eniblock et la commercialisation de la plateforme SaaS, modifiant le business model de la société par rapport à l'exercice 2021.

Forte progression de l'activité

L'année 2022 étant une année de transition, les équipes d'Eniblock se sont concentrées sur le développement de la plateformes Eniblock® et de sa mise en production pour que celle-ci génèrent des revenus récurrents pour la société sur les prochains exercices. En effet, Eniblock a intensifié ses investissements dans ses solutions logicielles, ce qui s'est traduit par un fort accroissement de ses investissements en R&D activée. Au global, la production de l'exercice affiche 4,2 M€ en hausse de 12,9% par rapport à l'année 2021.

Cette croissance a été portée par l'accélération de la commercialisation de la plateforme SaaS et la poursuite de ses développements pour l'adapter à de nouveaux cas d'usage. Cette dynamique a notamment été appuyée par les ressources de sa maison-mère, The Blockchain Group, qui a alloué environ 15 % de ses ingénieurs aux efforts de R&D et à la commercialisation de la plateforme Eniblock®. Fort d'un capital clients et d'une expertise reconnue, Eniblock peut désormais mettre en œuvre une coopération efficace avec The Blockchain Group afin d'assurer le déploiement de sa suite logicielle auprès de ses clients.

Ces synergies ont permis d'effectuer les premières implémentations auprès de clients très divers évoluant sur des secteurs tels que le sport, le gaming, l'assurance ou encore l'aéronautique.

L'année 2022 a également vu le renforcement du partenariat entre Eniblock et The Sandbox. En effet, en avril 2022, les deux sociétés se sont notamment alliées pour développer un camp d'entraînement (« bootcamp ») dans le metaverse pour former les futurs acteurs du Web3 et ainsi créer une véritable communauté européenne de développeurs blockchain et Web3 autour de The Sandbox et d'Eniblock. Cette offre à notamment pour objectif de soutenir la croissance d'Eniblock en renforçant ses capacités de recrutement de talents Web3.

Enfin, le 20 septembre 2022 a également marqué une étape clé dans le développement d'Eniblock avec l'admission de ses titres sur Euronext Growth. L'objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock de bénéficier d'une visibilité auprès des investisseurs et d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement.

Également cette cotation a pour objectif de :

• Crédibiliser son projet auprès de ses partenaires

• Accroître la capacité de traction technique/technologique mais également auprès des investisseurs

• Financer l'innovation et le développement auprès de nouveaux investisseurs

• Développer la notoriété de la Société

Accélération des investissements pour soutenir la croissance

Pour accompagner le développement de ses ventes et l'enrichissement de sa plateforme, Eniblock a renforcé son capital humain et a fait appel à des ressources R&D et des ingénieurs commerciaux de son groupe. En conséquence, les charges de personnel sont en augmentation de 0,6 M€ et les achats externes progressent de 0,6 M€. Ces investissements, essentiels pour la préparation du futur, se traduisent par une augmentation des coûts opérationnels totaux d'où un impact sur l'EBITDA.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements et provisions de 1,2 M€, le résultat d'exploitation affiche une perte de (1,4) M€. Celle-ci correspondent aux amortissements des investissements réalisés pour la plateforme Eniblock compte tenu de la commercialisation de celle-ci et de la génération des premiers revenus issus de celle-ci au cours de l'exercice. A noter également qu'en décembre 2022, dans l'objectif de rationnaliser les frais de gestion, il a été opéré la fusion entre Eniblock et XDEV Tech (filiale à 100% d'Eniblock). Cette fusion a eu pour conséquence la constatation d'un mali d'un montant total de 402 k€ comptabilisé en charges financières.

Perspectives très favorables

Au cours de cette l'année, la société est parvenue à signer le nombre de nouveaux clients qu'elle s'était fixée, c'est-à-dire 15 entreprises ayant fait confiance à la solution SaaS Eniblock pour le développement de leurs projets Web3 et Metaverse. Fort de ces premières implantations réussies chez ses clients en 2022, Eniblock va poursuivre ses efforts de prospection commerciale en 2023 afin d'accroître sa base grands comptes et augmenter ses revenus récurrents.

Fer de lance de la stratégie d'Eniblock, son modèle économique basé sur des contrats à long terme (3 à 5 ans) générateur de revenus récurrents, devrait lui permettre de développer une trajectoire de croissance pérenne et rentable, qui devra être soutenue par une recherche active de financement, en 2023.

Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock, commente : « Cette année 2022 a permis à Eniblock de valider la pertinence de notre solution avec plusieurs déploiements réussis chez nos clients. Notre offre a rencontré un réel succès sur le marché avec notre objectif d'acquisition de nouveaux clients 2022 atteint.

En 2023, dans un contexte de consolidation du marché Web3, Eniblock poursuivra ses investissements dans le développement de sa plateforme tout en nouant des partenariats stratégiques afin de renforcer nos capacités de déploiement commerciales au sein de l'ensemble des secteurs »

Prochaines publications : le rapport annuel 2022 sera publié le vendredi 28 avril 2023, il présentera les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2022, audités.