04/11/2022 - 08:50

Paris, 4 novembre 2022 - La marque de divertissement et d'initiation hippique OHRAC annonce le lancement officiel de sa plateforme NFT avec la solution Eniblock®, premier fournisseur français de technologie blockchain. OHRAC mise sur la technologie blockchain des NFT et l'expertise d'Eniblock® pour rendre plus accessible demain les courses hippiques et créer ainsi une puissante communauté.

Démocratiser les courses hippiques, c'est l'ambition première du projet OHRAC (Owner Horse Race). Ses fondateurs, Pierre MESKEL et Nawfal FLAYOU, ont imaginé un tout nouveau concept visant à mieux appréhender les courses de chevaux avec l'entrée de cartes numériques (dites NFT, non fungible token). Basé sur la technologie blockchain, le projet a pour ambition d'élargir et rajeunir la population de ce milieu qui peine à recruter de jeunes “aficionados”. La marque OHRAC, avec le soutien d'Eniblock® et Tezos, a développé la première marketplace NFT spécialisée dans les courses de chevaux, où les futurs utilisateurs pourront acheter (en argent réel ou crypto monnaie), revendre, échanger et collectionner des cartes numériques de véritables chevaux de course.

Épaulée par des ambassadeurs de renoms, comme Matthieu Abrivard, l'un des meilleurs cracks drivers français, et suivie par de nombreuses écuries prestigieuses, OHRAC souhaite derrière créer une puissante communauté qui pourra partager la passion des courses hippiques sur les hippodromes. OHRAC ambitionne de devenir un acteur majeur du divertissement hippique en France et à l'international dans les années à venir.

Sur la place de marché OHRAC, les utilisateurs peuvent acquérir et revendre des cartes numériques (NFT) sur un premier et second marché. Le premier marché est constitué uniquement de nouvelles cartes NFT émises sur le marché par OHRAC. Les achats de ces cartes peuvent être effectués en Euros (€) ou en Tezos (XTZ). Le second marché est constitué uniquement de cartes vendues par des utilisateurs d'OHRAC. Les transactions réalisées sur le marché secondaire seront exclusivement réalisées en Tezos (XTZ). L'utilisateur pourra fixer librement le prix et la durée de l'enchère pour la carte qu'il souhaite vendre. La valeur de ces cartes évoluera en fonction des performances des chevaux lors des courses. Les utilisateurs pourront utiliser leurs cartes numériques (NFT) dans un jeu fantasy et gagner des récompenses.

Les cartes numériques OHRAC reposent sur la technologie blockchain Tezos. OHRAC ne vend pas de technologie. OHRAC vend un produit (avec plusieurs utilités) qui repose sur une nouvelle technologie qui ne demande qu'à être acceptée par le grand public.

La solution Eniblock® a permis la création et le développement de cette plateforme NFT, en répondant entièrement aux besoins de OHRAC, tout en restant accessible et simple à utiliser. En intégrant le widget wallet proposé par Eniblock®, OHRAC a la possibilité d'embarquer rapidement et facilement ses fans et ses collectionneurs. Grâce à sa fonction de social login et à son interface intuitive, la solution Eniblock® permet aux utilisateurs finaux, qu'ils soient des pros de la crypto ou des débutants, d'accéder facilement au marché des NFT et de stocker en toute sécurité leurs précieuses cartes numériques. Concrètement, tout utilisateur est à même d'acheter des NFT sans avoir à se soucier de la configuration complexe d'un wallet. Un véritable parcours fluide qui permet d'accroître plus facilement le nombre d'utilisateurs et la communauté, non seulement au sein de la blockchain, mais aussi dans les secteurs où les utilisateurs ne veulent pas suivre des instructions compliquées pour obtenir leurs cartes de collection et commencer à participer aux courses hippiques.

Cette collaboration marque le début d'une plateforme qui rend les courses hippiques accessibles à un large public et apporte de l'inclusivité à une industrie dominée par une population plus âgée.

Charles Kremer, CEO d'Eniblock®, déclare : « La plateforme Eniblock® extrait la complexité du Web3 et permet aux entrepreneurs et aux entreprises de concevoir, construire et exécuter leurs propres applications NFT en un rien de temps. Je suis ravi de travailler avec Pierre sur un projet aussi important et prometteur. Les courses de chevaux sont un terrain fertile pour l'innovation, c'est l'un des sports les plus anciens dans l'histoire du monde, et il est resté inchangé. Le coût de la possession et de la course de vrais chevaux peut être prohibitif, mais la barrière à l'entrée des courses de chevaux NFT est moins élevée, ce qui les rend plus accessibles et plus inclusives. Le lancement de la place de marché OHRAC est une étape majeure dans notre ambition de contribuer et de diriger la démocratisation des actifs numériques dans tous les secteurs. »

Pierre Meskel, CEO d'OHRAC, ajoute : « Nous sommes heureux d'avoir fait le choix de la solution Eniblock® pour répondre à notre besoin. Avec solution en marque blanche, Eniblock® nous a permis d'arriver sur le marché assez rapidement. Depuis 4 mois, nous travaillons conjointement pour faire évoluer un maximum la solution afin qu'elle réponde au besoin identifié par OHRAC pour satisfaire nos utilisateurs. Je suis convaincu que nous avons fait le bon choix en retenant Eniblock® partageant les mêmes valeurs sur l'intérêt réel que peut apporter cette technologie (Blockchain). Je suis convaincu par le potentiel de cette technologie promis à un bel avenir à condition de bien s'en servir. Avec Eniblock® à nos côtés en tant que partenaire, nous avons toutes les clés en main pour réussir ! »

A propos d'Ohrac

OHRAC démocratise les courses de chevaux en offrant du divertissement et en rendant accessible la compréhension de l'hippisme. Acheter et Revendre ! Choisir le bon cheval qui va progresser dans le temps et permettre aux managers de réaliser des bénéfices en revendant les cartes sur le marché secondaire. Quel manager va repérer le futur gagnant du prix de l'Arc de Triomphe ou du Prix d'Amérique ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ohrac.com

Une vente de cartes numériques sur la place de marché aura lieu le 5 novembre 2022 de 12h à 23H. Une diffusion en direct sur Twitch aura lieu de 17h à 19h sur notre chaine Twitch : https://www.twitch.tv/ownerhorserace





A propos de Eniblock®

Eniblock®, solution SaaS tout-en-un, permet aux acteurs de tous secteurs (finance, sport, médias, réseaux sociaux, santé, etc.) de transformer leurs modèles économiques en profitant pleinement du potentiel du Web3 à travers tous types de jetons numériques, sur toutes les technologies blockchain, de l'émission à la gestion du marché secondaire, conformément à la réglementation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.eniblock.com