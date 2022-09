20/09/2022 - 18:00

Eniblock ® : Premier jour de cotation sur Euronext Growth

Puteaux, le 20 septembre 2022. Eniblock®, filiale de The Blockchain Group et plateforme tout-en-un présente sur l'ensemble de la chaine de valeur de la technologie blockchain, est entrée aujourd'hui à la Bourse de Paris sur le compartiment E1 du marché Euronext Growth Paris.

La cotation d'Eniblock® rentre parfaitement dans la stratégie de sa maison mère The Blockchain Group visant à développer de manière optimale l'ensemble de son offre de services et de technologies autour de la blockchain avec un souci de recherche de financements diversifiés pour chacun des sous-segments.

Tout en mettant en avant les atouts de la plateforme SaaS d'Eniblock®, cette entrée en bourse permet également de valoriser l'ensemble du savoir-faire et de l'offre de The Blockchain Group.

« La cérémonie de la cloche intervenue ce matin a sonné la première cotation des titres d'Eniblock®. Au travers de notre plateforme qui tend à démocratiser l'accès à cette technologie, nous proposons l'une des offres d'accompagnement les plus larges du marché. La croissance mondiale attendue de la blockchain de 40% à 50% chaque année confirme notre confiance et notre capacité à atteindre dès l'année prochaine une croissance à 2 chiffres. » déclarent conjointement Xavier Latil, Président d'Eniblock® et PDG de The Blockchain Group et Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock.

Modalités de l'opération

Mnémonique ALENI Numéro LEI 969500NLYJLO0GNSX279 Nombre d'actions admises 21 076 149 actions Type de cotation double fixing Service financier Financière d'Uzès Listing Sponsor Euroland Corporate Document d'information Des exemplaires du Document d'Information seront disponibles sans frais au siège social de la Société, Tour W-102, Terrasses Boieldieu, 92800 Puteaux, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.eniblock.com).

Dans le cadre de cette admission directe sur Euronext Growth Paris, Eniblock® est accompagné par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.