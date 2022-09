16/09/2022 - 08:35

1 er jour de cotation : 20 septembre 2022

Code mnémonique : ALENI

Code ISIN : FR001400C2Z4

Puteaux, le 16 septembre 2022. Eniblock®, plateforme tout-en-un présente sur l'ensemble de la chaine de valeur de la technologie blockchain, annonce avoir obtenu l'approbation d'Euronext en vue de l'admission de ses titres, suite à un placement privé, sur le compartiment E1 du marché Euronext Growth Paris.

L'objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock® de bénéficier d'une visibilité auprès des investisseurs et d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement.

Cette admission a été approuvée par Euronext en date du 14 septembre 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure de cotation directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,52 M€ au prix de 4,99 € par action.

Le premier jour de cotation est prévu le 20 septembre 2022. Le code mnémonique de l'action Eniblock® sera ALENI et le code ISIN sera FR001400C2Z4.

Charles Kremer, Directeur Général d'Eniblock® déclare : « Cette cotation sur Euronext Growth est un formidable accélérateur de développement pour Eniblock®. Elle permet d'accroître sa visibilité auprès de son écosystème - clients, collaborateurs et partenaires - et de lui apporter les ressources en ligne avec ses ambitions ».

Xavier Latil, Président d'Eniblock® et PDG de The Blockchain Group, ajoute : « Nous nous réjouissons de la cotation d'Eniblock®. La forte traction du marché de la blockchain B2B dans les prochaines années va nécessiter des ressources dédiées pour accompagner l'expansion de notre plateforme SaaS ».

Eniblock®, la plateforme tout-en-un visant à accompagner les acteurs de tous secteurs vers le Web3

Créée en 2019, Eniblock® a développé une plate-forme logicielle tout-en-un (tokenisation, conservation, workflow, paiement et conformité), qui propose ses services aux acteurs souhaitant proposer une offre d'actifs numériques de divers secteurs, quel que soit l'actif ou la blockchain. Elle présente un seul produit pour créer, gérer et héberger une solution d'actifs numériques sur une infrastructure hébergée dans le cloud.

L'orientation produit de la plateforme répond au marché mondial du Web3 (projet d'internet décentralisé basé sur la technologie blockchain) en plein essor avec une taille de marché mondial estimée à 6,19 milliards de dollars en 2023 et un taux de croissance annuel composé de 44,6% entre 2023 et 2030.

La pertinence des usages blockchain et la diversité des cas d'usage envisagés

La technologie blockchain correspond à un registre partagé et inaltérable qui facilite le processus d'enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau commercial. Un actif peut être matériel (une maison, une voiture ou un terrain) ou immatériel (de la propriété intellectuelle, un brevet, des droits d'auteur ou une marque). Pratiquement tout ce qui a de la valeur peut être suivi et échangé dans un réseau blockchain, ce qui réduit les risques et les coûts pour toutes les parties concernées.

La blockchain a permis de révolutionner plusieurs secteurs (média, banque, finance & assurance, jeux vidéo…) et les enjeux de développement de cette technologie introduisent des mutations radicales dans l'économie de demain.

La plateforme Eniblock® peut s'adresser à une typologie de clients très variée, touchant à divers secteurs dont :

l'art

les médias et loisirs

le secteur des jeux (traditionnels et vidéo)

la mode et le luxe

les biens de consommation et l'industrie

la gestion d'actifs et le secteur immobilier

les marchés financiers, fonds spéculatifs et levées de fonds

l'assurance

les fintechs, banques et néo-banques

l'industrie de la donnée

la santé

Une plateforme SaaS flexible permettant de s'adapter aux besoins des clients tout en proposant une interface simple d'utilisation

La plateforme Eniblock® permet d'offrir une solution tout-en-un articulée autour de quatre modules :

« Eniblock Tokenize », l'outil d'émission d'instruments financiers rapide : Cette application en marque blanche pour l'émission, la gestion et la distribution d'actifs numériques à faible coût

« Eniblock Create », l'outil de création personnalisée d'actifs numériques : Cette application, entièrement personnalisable et prête à l'emploi (en marque blanche), offre la possibilité de création de Non-fungible tokens (NFT) et fungible tokens (FT)

« Eniblock Collaborate », l'outil de facilitation d'échange de données : Cette application permet la collaboration sur des données (sur blockchains privées ou publiques) tout en assurant un environnement sécurisé et confidentiel

« Eniblock Secure », l'outil de gestion sécurisée : Cette application ouvre la voie à la prochaine génération de solution de « Keyless Wallets » pour une adoption des actifs numériques par le grand public, en toute conformité avec le cadre réglementaire

Un modèle calibré aux besoins des clients et tirant pleinement avantage des particularités de la blockchain

Eniblock® dispose à date, d'un portefeuille de 15 clients positionnés sur divers secteurs (sport, réseaux sociaux, santé, finance, etc.). Grâce à la particularité de son modèle économique, la Société a réussi à se constituer trois sources de revenu distinctes : les abonnements au logiciel, les commissions de transaction et les services professionnels.

Une équipe dirigeante alliée à l'expertise d'un groupe spécialisé dans la blockchain

L'équipe dirigeante dispose d'une forte expertise blockchain et financière avec notamment :

Xavier Latil – Président du CA : A dirigé plusieurs sociétés avant de se consacrer pleinement à la blockchain. Également PDG de The Blockchain Group

A dirigé plusieurs sociétés avant de se consacrer pleinement à la blockchain. Également PDG de The Blockchain Group Charles Kremer – Directeur Général : Sept années d'expérience dans la recherche sur la technologie blockchain

Sept années d'expérience dans la recherche sur la technologie blockchain Rodolphe Cadio – Directeur Général délégué : 20 ans d'expérience en audit et direction financière. Également DAF de The Blockchain Group

La Société est une filiale de The Blockchain Group, société française dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth avec 280 collaborateurs qui couvrent l'intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain (ISIN : FR0011053636 mnémonique : ALTBG).

Des indicateurs financiers au vert et des perspectives de croissance encourageantes

A date, le capital social de la Société est de 210 761,49 €, entièrement souscrit et libéré, composé de 21 076 149 actions, et autant de droits de vote.

Eniblock® a généré un chiffre d'affaires de 2 930,8 k€ lors de l'exercice 2021, un résultat d'exploitation de 63,6 k€ et un résultat net de 146,2 k€. Eniblock® vise un portefeuille de près de 300 clients à horizon 2026.

Les motifs et caractéristiques de l'admission sur Euronext Growth

L'admission sur Euronext Growth vise à donner à Eniblock® l'accès à un marché approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière avec un cadre réglementaire adapté aux PME. Cette cotation permettra également de :

Crédibiliser son projet auprès de ses partenaires

Accroître la capacité de traction technique/technologique mais également auprès des investisseurs

Financer l'innovation et le développement auprès de nouveaux investisseurs à l'avenir

Développer la notoriété de la Société

Place de cotation Paris Marché de cotation Euronext Growth Compartiment E1 Placement Privé Mode d'admission Admission directe suite à un placement privé Prix des actions souscrites lors du placement privé 4,99 euros Code ISIN FR001400C2Z4 Mnémonique ALENI Numéro LEI 969500NLYJLO0GNSX279 Nombre d'actions admises 21 076 149 actions Type de cotation double fixing Service financier Financière d'Uzès Listing Sponsor Euroland Corporate Document d'information Des exemplaires du Document d'Information seront disponibles sans frais au siège social de la Société, Tour W-102, Terrasses Boieldieu, 92800 Puteaux, ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.eniblock.com).

La Société envisage de mettre en place dans les prochains mois un contrat de liquidité qui lui permettra de passer en cotation en continu au lieu du double fixing.

Calendrier définitif de l'admission directe

14 septembre 2022 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth 16 septembre 2022 Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société Eniblock ® sur Euronext Growth Paris

sur Euronext Growth Paris Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 20 septembre 2022 Admission des actions ordinaires de la société Eniblock® sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

Dans le cadre de cette admission directe sur Euronext Growth Paris, Eniblock® est accompagné par EuroLand Corporate en tant que Listing Sponsor.

A propos d'Eniblock

Eniblock®, solution SaaS tout-en-un, permet aux acteurs de tous secteurs (finance, sport, médias, réseaux sociaux, santé, etc.) de transformer leurs modèles économiques en profitant pleinement du potentiel du Web3 à travers tous types de jetons numériques, sur toutes les technologies blockchain, de l'émission à la gestion du marché secondaire, conformément à la réglementation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.eniblock.com

Euronext Growth Paris

Mnémonique : ALENI

ISIN : FR001400C2Z4

Contact communication :

info@capvalue.fr