25/07/2024

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) informe ses actionnaires que lors de l'ouverture de l'Assemblée Générale du 25 juillet 2024, le bureau a constaté que le quorum définitif prenant en compte les actionnaires présents, les votes par correspondance, ainsi que les pouvoirs au Président, s'est élevé à 14,51%.

Le quorum sur première convocation étant de 20% du capital pour les décisions d'Assemblée Générale Ordinaire et de 25% pour les décisions d'Assemblée Générale Extraordinaire, il s'avère que le quorum sur première convocation de l'Assemblée Générale n'a pas été atteint.

En conséquence, les actionnaires de la Société sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se réunira, sur deuxième convocation, le vendredi 27 septembre 2024 à 15h00, au siège de la Société, situé 10-13, rue Latérale et 1-3, rue du Moulin des Bruyères - 92400 Courbevoie, à l'effet de délibérer sur le même projet de résolutions et le même ordre du jour.

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale, notamment le texte des résolutions et le formulaire de vote, sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et consultable sur son site internet (www.enertime.com).

Les formulaires de vote adressés par correspondance et les votes électroniques reçus pour l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire prévue initialement le 25 juillet 2024 demeurent valables pour l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 27 septembre 2024.



