Communiqué de la société ENERTIME du 02/07/2024 - ENERTIME : REPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE ET SUSPENSION DE COTATION

02/07/2024 - 09:15

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire initialement convoquée le 4 juillet 2024 à 15h00 ayant fait l'objet d'un avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 64 du 27 mai 2024 (insertion n°2402139), et d'un avis de convocation paru sur le site Actu-Juridique.fr en date du 17 juin 2024 (insertion n° L0001698), est reportée au jeudi 25 juillet 2024 à 15H00 au siège de la Société.

Par ailleurs, la société a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth© Paris à compter du 2 juillet 2024, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.



A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS