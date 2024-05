07/05/2024 - 18:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annonce avoir obtenu des propositions de financement de son activité (soit un minimum d'environ 4,75 M€ sur 2024 et 1,75 M€ sur 2025) en complément de l'augmentation de capital réalisée le 29 février 2024 (3,7 M€ bruts) qui doivent couvrir les besoins de financement de l'entreprise à 12 mois autour des mécanismes suivants :

Le préfinancement de subventions à obtenir sur le projet européen Décagone à hauteur de 1,9 M€ pour la première tranche en 2024 et 1,1 M€ pour la seconde tranche en 2025 ;

Des prêts innovation d'au moins 1 M€ en cours de discussion pour préfinancer tout ou partie des subventions européennes sur les projets de Pompe à Chaleur (Push2heat et Hurricane) et le projet ORC Ephyra, dont les subventions européennes à recevoir s'élèvent à 3,5 M€ ;

Le préfinancement de 50% des CEE à recevoir sur le projet Verallia en deux tranches de 25%, soit 0,65 M€ en 2024 et 0,65 M€ en 2025 ;

Un financement complémentaire, en fonction des besoins effectifs, sous forme d'obligations remboursables entre 1,2 M€ et 2 M€.

La Société rappelle qu'au 30 avril 2024, elle disposait de +3,6 M€[1] de fonds propres et quasi-fond propres et d'une trésorerie de 5,0 M€ dont 2,3 M€ à redistribuer aux autres membres du consortium Décagone.

Enfin, ENERTIME considère par ailleurs, dans sa prévision de trésorerie 2024, des rentrées d'argent net des dépenses et nantissement de caution à hauteur de 1,7 M€. Ces financements non-dilutifs vont permettre à la Société d'accélérer l'activité sur les projets en cours et sécuriser les nouvelles commandes.

Ces financements seront finalisés courant du mois de juin et au plus tard en juillet. Enfin, la Société publiera son rapport financier 2023 au plus tard fin mai 2024.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quelques acteurs mondiaux qui maitrise les technologies de turbomachines industrielles à haute température utilisant des alcanes et des réfrigérants de nouvelle génération comme fluide de travail. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

[1] Incluant 693 326 € d'avance remboursable, 3 210 550 € d'augmentation de capital du 28/02/2024, 216 752 € de conversion de BSA des OBSA2023 et des deux derniers remboursements des OR YA II ainsi que 1 234 106 € de subventions européennes reçues en avril 2024 pour les projets Hurricane et Decagone