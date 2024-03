22/03/2024 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annonce avoir été retenue par la Région Ile-de-France et la Société Engie, dans le cadre de l'appel à solutions lancé par la Fondation Solar Impulse pour la décarbonation des infrastructures sportives de la Région.

Cette sélection d'Enertime s'est faite à deux titres, aussi bien pour son offre de Pompes à Chaleur de forte puissance pour la production de chaleur renouvelable, mais aussi en tant que concepteur de turbomachines et partenaire industriel de la société STOLECT, l'autre lauréat de l'appel à solutions pour sa technologie de stockage massif d'électricité à partir de stockage de chaleur à haute température.

La décarbonation des infrastructures publiques ou industrielles est un des axes majeurs de développement de la société et s'articule autour d'une offre de Pompes à Chaleur de forte puissance destinée à produire de la chaleur décarbonée à partir de 50°C jusqu'au-delà de 180°C et plus en valorisation d'énergie fatale ou ambiante et une offre de thermo-frigo-pompe destinée à produire de la chaleur à 80°C et plus et du froid à 6 à 10°C, comme par exemple pour associer Data Center et réseau de chaleur.

La solution d'Enertime, outre l'apport environnemental, offre aussi un réel impact sur l'emploi régional et la réindustrialisation du territoire.

La société se propose pour cela de travailler en étroite collaboration avec la Région, les collectivités de la Région et les acteurs du marché des services énergétiques à ces collectivités. Pour certaines opérations, ENERTIME se propose de mobiliser aussi sa filiale de service énergétique ENERGIE CIRCULAIRE qui a la capacité de contracter directement dans le cadre de délégations de service public.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Notre société, qui a été créée et s'est développée en Île-de-France, a l'opportunité aujourd'hui de mobiliser ses meilleures technologies pour décarboner massivement les infrastructures publiques de la Région avec des équipements conçus et fabriqués en Région. La commande publique est le meilleur accélérateur de développement pour des acteurs industriels innovants comme Enertime. Notre investissement visionnaire dans le développement de technologies de Pompes à Chaleur de forte puissance qui a débuté en 2015 avait aussi pour motivation, notre volonté d'apporter des solutions pertinentes et des emplois au territoire ou nous nous développons et qui nous soutient. »

Un stand Enertime sera hébergé par la Région Île-de-France à l'occasion du Salon Vivatech du 22 au 25 mai 2024. Le stand Enertime permettra de visiter, en réalité virtuelle, plusieurs équipements et installations d'Enertime grâce à un système fourni par la société Techviz.

La société qui devrait employer 80 personnes à l'été 2024 a l'ambition de créer une nouvelle unité de fabrication de pompe à chaleur en Île-de-France en 2026 et a demandé l'assistance de la Région pour trouver un site adapté.

Enfin la société est en discussion avec ses banques pour obtenir des prêts bancaires bénéficiant du Fonds Régional de Garantie de la Région. Ces prêts destinés à accompagner la croissance de l'entreprise permettront d'améliorer la gestion des besoins en fonds de roulement de l'entreprise sans avoir à faire appel à des augmentations de capital.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quelques acteurs mondiaux qui maitrise les technologies de turbomachines industrielles à haute température utilisant des alcanes et des réfrigérants de nouvelle génération comme fluide de travail. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

