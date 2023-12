12/12/2023 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), fabricant français de turbomachines industrielles et leur mise en œuvre pour des applications bas carbone au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable annonce que la ligne de financement en ODIRNANE mise en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd est arrivée à échéance le 11 décembre 2023.

Pour rappel, il restait 1,05 millions d'euros à appeler sur cette ligne que la Société a décidé de ne pas prolonger ni renouveler.

La Société a pour stratégie de s'appuyer, en fonction des besoins, sur des méthodes de financement plus classiques.

Ce jour, 250 ODIRNANE, représentant un montant total brut de 250.000 euros, restaient en circulation. Le tableau de suivi des ODIRNANE est disponible sur le site internet de la Société.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France et en Vendée, ENERTIME regroupe 60 collaborateurs dont 30 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com/fr.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter