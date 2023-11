07/11/2023 - 18:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable biomasse et géothermie, annonce qu'ENERGIE CIRCULAIRE, sa filiale à 85%, a obtenu les accords pour la mise en place de l'ensemble des financements lui permettant de financer la réalisation de son premier projet porté par la société de projet (SPV) ENERGIE LAGNIEU. Le montant total de financement avoisine les 4,5 M€, sous forme de fonds propres, quasi-fonds propres, financements bancaires court terme, relais et long terme, ce qui permettra à la SPV d'honorer ses engagements vis-à-vis d'ENERTIME, son sous-traitant pour l'exécution du projet clé-en-mains.

Charles Huguet, Directeur d'ENERGIE CIRCULAIRE, la filiale de service énergétique d'ENERTIME déclare : « Dans un monde bouleversé par la pandémie et la crise ukrainienne, l'obtention de ces accords sur les différents modes de financement de notre premier projet est une nouvelle étape majeure dans la mise en œuvre des technologies du groupe et dans la validation de notre modèle de développement ».

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

