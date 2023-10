17/10/2023 - 20:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable en géothermie (la « Société »), annonce le tirage le 16 Octobre 2023 d'une tranche de 350 ODIRNANE, pour un montant total brut de 350.000 euros.

Ce tirage s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant maximal de 2 M€ mis en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd (l'« Investisseur ») le 9 décembre 2022 qui avait fait l'objet d'un communiqué de presse (voir communiqué de presse du 9 décembre 2022)

En cas de tirage de toutes les tranches, ce financement se traduirait potentiellement par un apport de fonds propres de 2 M€ correspondant au remboursement en actions de la totalité des ODIRNANE à émettre. Après ce tirage, il reste 1,65 M€, correspondant à 1 650 ODIRNANE pouvant être tirées en une ou plusieurs tranches à la seule initiative de la Société.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « La multiplication par deux du chiffre d'affaires de l'entreprise constatée au premier semestre 2023, s'accélère au second semestre et nécessite un renforcement des fonds propres à hauteur de 0,35 M€ en parallèle de l'émission récente d'obligations remboursables pour un montant de 1,38 M€. Enertime renforce ainsi sa capacité à signer des nouveaux contrats dans les prochains mois ».

Par ailleurs la Société annonce que le paiement de la prochaine échéance mensuelle des OC à prix fixe (voir communiqué de presse du 16 mars 2022) (prévue le 2 novembre 2023) sera effectué en actions, étant précisé que le montant de remboursement dû au titre de cette échéance sera de 58.090,38 euros.

L'émission d'ODIRNANE annoncée ce jour et le paiement en actions de l'échéance du 2 novembre 2023 des OC à prix fixe pourraient donner lieu à la création de 452.817 actions nouvelles sur la base du dernier cours de clôture. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital à ce jour pourrait ainsi ressortir à 0,95%.

Les tableaux de suivi des ODIRNANE et des OC à prix fixe sont disponibles sur le site internet de la Société.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

