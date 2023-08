23/08/2023 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), fabricant français de turbomachines industrielles et leur mise en œuvre pour des applications bas carbone au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable, annonce le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique. Cette nouvelle activité est présentée sur le site Enertime sur le lien suivant https://www.enertime.com/fr/solutions/maintenance-de-turbines.

Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (<135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5 500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 M€.

Ce marché est stable mais représente une excellente opportunité pour un nouvel entrant comme Enertime. L'expertise unique de la société, en conception de turbines, permettra d'offrir aux clients des prestations d'amélioration ou de reconstruction d'unités hors de portée des seules sociétés de service et qui ne sont plus assurées par les fabricants d'origine.

Cette activité permettra également à l'entreprise d'internaliser la fabrication et le montage de ses turbines à ailettes rapportées et donc d'en réduire les coûts de fabrication.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 60 collaborateurs dont 30 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com/fr

