15/05/2023 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique et de la décarbonation industrielle, fait le point sur les avancés de la société sur le marché des pompes à chaleur à très haute température pour l'industrie.

ACCELERATION DU MARCHÉ DES POMPES A CHALEUR

ENERTIME se félicite de l'annonce du gouvernement Français sur la mise en place d'un "crédit impôt industrie verte" pour soutenir, entre autres, la production de pompes à chaleur. Son objectif est d'accélérer la réindustrialisation du pays en débloquant 20 milliards d'investissement sur tous les territoires d'ici 2030. Cet impôt va permettre ainsi à l'industrie française innovante de la transition énergétique de lutter à arme égale avec la concurrence mondiale. Il va enfin permettre la montée en puissance de cette technologie dans les applications industrielles en France.

ENERTIME développe une technologie de Pompe à Chaleur permettant de produire de l'eau surchauffée ou de la vapeur jusqu'à 150°C pour des applications industrielles d'un minimum de puissance thermique de 3 Mégawatts. Ces systèmes, adaptés au procédé de chaque usine, récupèrent la chaleur résiduelle inutilisée pour produire de la chaleur utile en consommant environ 3 fois moins d'électricité qu'une chaudière électrique. Ces solutions réduisent également fortement l'empreinte carbone des industriels en consommant de l'électricité renouvelable ou faiblement carbonée.

L'intérêt récent des industriels pour cette technologie, est lié aux efforts de décarbonation de l'industrie mondiale combinés à la nécessité de réduire la dépendance de l'Europe au gaz naturel, avec un rythme soutenu de consultations de clients potentiels depuis un an. Les premières applications identifiées concernent les opérations de séchage dans l'agroalimentaire, les papeteries, et l'industrie des matériaux à base de plâtre ainsi que pour la distillation. La pertinence de cette technologie étant beaucoup plus large et concerne bien d'autres secteurs industriels.

ENERTIME développe sa technologie grâce à un projet pilote en France en 2018 et au projet Européen PUSH2HEAT, financé par Horizon-Europe, lancé en octobre 2022, pour lequel il installera une Pompe à Chaleur d'une puissance thermique de 3 Mégawatts pour produire de la vapeur à 142°C dans une papeterie en Italie. Depuis le début de l'année 2023, ENERTIME a signé quatre études préliminaires pour quatre systèmes de pompes à chaleur avec des industriels en Europe et au Canada. Ces études sont destinées à valider l'applicabilité de systèmes de Pompe à Chaleur d'une puissance thermique de 3 à 4 Méga Watts aux procédés dans lesquels elles seront intégrées. Des réalisations, liées à ces études, en partie financées sur des contrats d'aide à l'innovation, devraient suivre fin 2023 ou en 2024.

Olivier LE BOURHIS, en charge de l'activité Pompe à Chaleur chez ENERTIME, annonce : « La société Enertime est un leader mondial de la conception et fabrication de machine à cycle organique de Rankine (ORC) de forte puissance et des turbomachines associées. Les Pompes à chaleur à très haute température et forte puissance font appel à des compétences très proches de celles que nous avons développé en quinze ans dans le domaine des ORC. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années pour développer cette technologie de Pompe à Chaleur destinée à valoriser la chaleur fatale des industriels pour produire de la chaleur utile en remplacement de chaudière au gaz naturel. Celle-ci s'appuie en particulier sur la conception et la fabrication en interne de compresseur à haute température qui n'existent pas sur le marché. Les récents bouleversements créés par l'agression Russe en Ukraine et l'urgence qu'il y a à décarboner l'industrie européenne on fait de cette technologie, une des technologies stratégiques pour la décarbonation de l'industrie européenne et pour l'Independence énergétique de l'Europe. »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution de gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché des Pompes à Chaleur industrielles de forte puissance (jusqu'à 150°C, pour 3 Méga Watts thermique et plus), ENERTIME fait partie des quelques acteurs mondiaux sur un marché embryonnaire. Sur le marché des ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 60 collaborateurs dont 30 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com

