ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce la signature du Contrat de vente d'électricité long terme entre Energie Lagnieu, société de projet créée par ENERGIE CIRCULAIRE sa filiale d'investissement, et Verallia France, filiale du Groupe Verallia le leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et produits alimentaires. Cette électricité produite avec un système ORC (cycle organique de Rankine) à partir des fumées chaudes de l'usine Verallia de Lagnieu, en région Auvergne Rhône-Alpes, sera autoconsommée par l'usine. Cette opération permettra à l'usine de réduire d'environ 8% sa consommation électrique et ses émissions de CO 2 d'environ 500 tonnes par an.

Le projet, dont la sélection par l'ADEME avait été annoncé le 12 mars 2021 (cf. communiqué du 12 mars 2021) et dont le coût total révisé est de 5,2 M€, porte sur l'installation d'un ORC de 1,1 MW permettant de transformer en électricité la chaleur fatale générée par les fours à gaz de l'usine pour les besoins du procédé de fabrication de pots en verre blanc du groupe Verallia. La mission de Maître d'œuvre général pour la conception, construction, installation et mise en service de ce système complet ORC / récupération de chaleur a été confiée à ENERTIME. Le début des travaux est prévu avant l'été pour viser une mise en service au mois de septembre 2024. Ensuite ENERTIME se verra confier la mission d'exploitation et de maintenance des équipements pour le compte d'Energie Lagnieu pendant toute la durée du Contrat.

Charles Huguet, Directeur général d'ENERGIE CIRCULAIRE déclare : « Ce contrat est le premier d'une longue série. C'est la conclusion d'une séquence longue de deux années de définition technique et de négociations commerciales qui nous a permis d'établir un modèle robuste et un environnement contractuel facilement réplicable pour le développement rapide d'ENERGIE CIRCULAIRE en France et à l'international. Avec nos investisseurs et nos partenaires industriels, nous comptons faire d'ENERGIE CIRCULAIRE une société de service à même de porter l'excellence industrielle Française dans le domaine de l'efficacité énergétique en France, en Europe et dans le monde. Je tiens à remercier la société VERALLIA de la confiance qu'ils nous ont apporté pendant tout ce processus et pour le partenariat long terme qui commence aujourd'hui. ».

PLUS D'INFORMATION À PROPOS DE L'APPEL À PROJET INDUSEE

Le Plan France Relance vise à accélérer la conversion écologique de l'économie française et de son tissu productif. Le Gouvernement français a ainsi alloué 1,2 milliard d'euros de subventions d'ici 2022 pour améliorer l'efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la production de chaleur de l'industrie française. L'appel à projets IndusEE a été lancé par l'ADEME dans le cadre de ce Plan. Cet appel à projets et deux autres consultations similaires bénéficiait d'une enveloppe de 200 millions d'euros attribuée au premier trimestre 2021. Des informations sont disponibles sur le site de l'ADEME https://www.ademe.fr/decarbonation-lindustrie

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME est le seul acteur combinant une offre ORC et une Offre Pompe à Chaleur HT°. Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 47 collaborateurs dont 25 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth ISIN : FR00119–5339 - Mnémo : ALENE

Plus d'informations sur www.enertime.com

À PROPOS DE VERALLIA France

Avec environ 10 000 collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

En France, Verallia perpétue le savoir-faire verrier à travers ses 7 usines situées à Lagnieu, Cognac, Chalon-sur-Saône, Oiry, St-Romain-Le-Puy, Vauxrot et Albi. Ancré au plus proche des besoins du secteur viticole et agroalimentaire, Verallia France est un acteur local de premier plan, avec plus de 2 000 salariés sur l'ensemble du territoire.

