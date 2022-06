23/06/2022 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce la signature par Enertime et Energie Circulaire avec l'Union Européenne, de la convention de financement de 14 M€ de subventions incluant respectivement 7,3 M€ et 128 k€ attribués à Enertime et à sa filiale Energie Circulaire (voir communiqué DECAGONE du 20/06/2022). Le Projet est financé dans le cadre du programme Horizon Europe par une convention de financement portant le N° 1011069740.

Cette signature est une étape clé dans la réalisation de ce projet qui doit durer quatre ans. Il est réalisé dans le cadre d'un consortium européen piloté par Enertime. Il inclut la réalisation d'un système ORC innovant de 2 MW dans une aciérie de la société T?inecké ?elezárny en République Tchèque.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « La sélection de notre consortium par l'Union Européenne et la qualité du financement d'aide qui nous est attribué va nous permettre de développer une version d'avant-garde de la technologie ORC dont le marché accélère fortement en France et à l'international. Ce succès nous conforte dans notre stratégie de leadership à l'échelle mondiale des solutions de valorisation de chaleur fatale en électricité »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME propose depuis mai 2020 ses solutions technologiques sous forme de service en s'appuyant sur sa filiale de service énergétique ; ENERGIE CIRCULAIRE.

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 40 collaborateurs dont 21 ingénieurs. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com.

