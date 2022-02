14/02/2022 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, se félicite des récentes annonces du Premier ministre Mr Jean Castex liées au plan France 2030 et des perspectives induites autour des objectifs suivant : la décarbonation de l'industrie, le leadership sur l'hydrogène et l'émergence d'une offre française de petits réacteurs nucléaires SMR.

LA DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE

Pour soutenir la décarbonation de l'industrie, le Gouvernement annonce mobiliser 5,6 milliards d'euros. Un des leviers de cette décarbonation est la production de chaleur à faible émission de CO2 en substitution de la combustion de fossiles. La technologie Enertime en termes de Pompe à Chaleur haute température et de forte puissance qui, associées à une électricité peu carbonée, s'inscrit pleinement dans cette optique de substitution.

De manière indirecte, l'électrification des procédés industriels comme la substitution des haut-fourneaux par des fours électriques qui s'accélère du fait de la décarbonation de l'industrie ne fera qu'aggraver la pénurie d'électricité non-intermittente vécue actuellement. L'efficacité énergétique électrique devient ainsi une priorité en France et dans toute l'Europe. Les solutions ORC et turbines de détente de gaz d'Enertime permettent aux usines de réduire massivement leur consommation d'électricité.

L'HYDROGÈNE

Le Gouvernement mobilise 2,3 milliards d'euros pour la filière hydrogène et les énergies renouvelables. Enertime considère l'hydrogène comme un vecteur énergétique d'avenir et identifie le stockage et la distribution de ce gaz comme un relais clé pour son déploiement dans l'industrie et la mobilité. Forte de ses compétences en mécanique et en thermodynamique, Enertime développe une solution innovante de compression de l'hydrogène à très forte pression.

LES PETITS RÉACTEURS MODULAIRES OU SMR

Pour favoriser l'émergence d'une offre française de petits réacteurs nucléaires, le Gouvernement mobilise 1 milliard d'euros. Enertime est un des fabricants européens capable de développer et de mettre en œuvre les turbomachines et cycles thermodynamiques de puissance associées aux réacteurs nucléaires modulaires et en particulier les Cycles de Rankine au CO2 supercritique.



À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 37 collaborateurs dont 18 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

