ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce avoir été sélectionnée dans le cadre du programme Horizon Europe (successeur du programme H2020) de la Commission Européenne pour deux projets d'innovation liés à la technologie des ORC et à celle des Pompes à Chaleur haute température. Le montant total des subventions pour ENERTIME s'élève à 8,5 M€ sur un financement total cumulé de 22 M€.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Ce double succès au programme Horizon Europe de l'Union Européenne destiné au développement d'une nouvelle génération d'ORC de forte puissance et de pompes à chaleur haute température est très stratégique pour la société. Il intervient au moment où la technologie d'ENERTIME est pleinement reconnue en France dans le cadre des appels à projets sur l'efficacité énergétique de l'ADEME. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir séduit les meilleurs centres de recherche et des partenaires européens innovants et d'avoir convaincu ensemble l'Europe de nous attribuer deux projets dans le cadre d'un programme très bien financé mais extrêmement compétitif. Après la France, c'est l'Europe qui reconnait la pertinence des technologies ORC et Pompes à Chaleur de puissance pour l'efficacité énergétique industrielle. Cette reconnaissance valide notre stratégie de développement à l'international et nous permettra d'accélérer vis-à-vis de la concurrence. »

Cette sélection concerne d'un part le projet DECAGONE, pour lequel ENERTIME en tant que coordinateur assure le pilotage technologique et administratif d'un consortium de 16 partenaires répartis dans 10 pays ; et d'autre part, le projet PUSH2HEAT pour lequel ENERTIME est partenaire d'un consortium de 19 partenaires répartis dans 6 pays.

Le projet DECAGONE recevra des subventions à hauteur de 14 M€ dont 7,4 M€ pour ENERTIME et sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE partenaire du Consortium. L'objectif est de démontrer le potentiel de la technologie ORC pour la valorisation de la chaleur fatale dans tous les secteurs de l'industrie européenne et l'intérêt que représente le modèle ESCO pour accélérer la diffusion de la technologie.

Le projet est centré sur le développement d'une technologie avancée d'ORC de forte puissance et haute température utilisant des turbines de nouvelle génération sur paliers magnétiques, de nouvelle conception des échangeurs, du développement de nouveaux fluides organiques plus performants et sur l'utilisation d'algorithmes de Machine Learning pour améliorer l'efficacité des systèmes en temps réel. Dans le cadre de ce projet, ENERTIME et ses partenaires industriels fourniront une installation d'un ORC de 2 MW électrique pour une aciérie en République Tchèque. Le consortium piloté par ENERTIME, comprend 7 centres de recherche (Français, Allemand, Belge, Norvégien, Grec, Tchèque et Suisse) dont le CEA, les Universités de Liège, de Munich, d'Athènes et de Genève et le SINTEF Norvégien et 9 entreprises privées dont ENERTIME, sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE et des sociétés finlandaise, grecque, tchèque, slovaque, française, tunisienne et allemande. Parmi ces sociétés de grands groupes industriels européens et tunisiens sont représentés comme autant de futurs clients potentiels.

Le second projet, PUSH2HEAT recevra au total 8 M€ de subventions dont 1,1 M€ pour ENERTIME et sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE. Le projet a pour objet de démontrer en particulier le potentiel des technologies de Pompe à Chaleur pour la production de chaleur industrielle jusqu'à 160°C sur 4 sites industriels européens (Espagne, Italie, Belgique et Allemagne) autour de 4 technologies différentes de rehausse de chaleur, dont une technologie de compression mécanique de forte puissance à double étage fournie par ENERTIME.

De la même manière que le projet DECAGONE, ce projet démontrera l'intérêt que représente le modèle ESCO pour accélérer la diffusion de la technologie au sein de l'industrie européenne et évaluera les marchés et dispositifs de soutiens accessibles. ENERTIME sera en charge du développement et de la fourniture d'une Pompe à Chaleur de 3 MW thermique qui sera installée dans une papeterie en Italie afin de produire de la vapeur à 140°C pour le procédé à partir de ressources thermiques à plus basse température. PUSH2HEAT est piloté par le centre de recherche espagnol TECNALIA et comprend 19 partenaires, entreprises privées et laboratoires d'Universités de 6 pays européens (France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Suisse).



À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Île-de-France, ENERTIME regroupe 37 collaborateurs dont 18 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.



À PROPOS DU PROGRAMME HORIZON EUROPE ET DES APPELS A PROJETS REMPORTES PAR ENERTIME

HORIZON EUROPE: https://www.horizon-europe.gouv.fr/

DECAGONE: HORIZON-CL5-2021-D4-01-05: Industrial excess (waste) Heat-to-Power conversion based on organic Rankine cycles

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-01-05

PUSH2HEAT: HORIZON-CL5-2021-D4-01-04: Full-scale demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 90 - 160°C

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d4-01-04



CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - [email protected]

Sophie DUGUE- Office Manager - [email protected]

