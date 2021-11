29/11/2021 - 18:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce avoir reçu un premier financement de la Région Ile-de-France et de BPI France dans le cadre du programme Innov'Up, pour développer une technologie innovante de compresseur à hydrogène à très haute pression destinée au stockage ainsi qu'à la distribution d'hydrogène.

L'objectif du projet HYRECO est de concevoir le compresseur et de valider son fonctionnement et ses performances sur banc d'essai. Le projet sera suivi d'une seconde étape en 2022 pour la réalisation et validation d'une tête de série industrielle intégrée dans une station de distribution d'hydrogène.

L'objectif d'Enertime est de combiner ses technologies de production d'électricité décarbonée à des solutions de stockage et distribution de l'hydrogène, conçues et fabriquées en France, en partenariat avec la filière et des acteurs de la distribution d'hydrogène.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Nos compétences en matière de conception de turbomachines opérant en sécurité en atmosphère explosive (ATEX) et notre capacité à offrir nos technologies comme un service, nous prépare idéalement à participer au développement de la filière hydrogène française. L'hydrogène est un vecteur énergétique clé de la transition énergétique qui nécessitera un stockage et une distribution à haute pression et/ou une injection dans des réseaux dédiés »

PLUS D'INFORMATION À PROPOS DU PROGRAMMME INNOV'UP

La Région Île-de-France et Bpifrance ont mis en place un programme de soutien aux entreprises franciliennes qui portent un projet de recherche, développement et innovation ou un projet d'innovation de produits, de procédés, de services, et d'innovations sociales. Ce programme de subventions et d'avances remboursables permet de valider l'idée et l'opportunité technique, technologique et économique d'un projet, de soutenir les travaux de recherche, de développement et de prototypage et de tester l'innovation en conditions réelles avant sa mise sur le marché.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com.

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG - [email protected]

Sophie DUGUE - Office Manager - [email protected]

