19/11/2021 - 18:05

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), annonce avoir été sélectionnée pour la troisième fois cette année par l'ADEME pour une subvention de l'ordre de 1,5 M€ dans le cadre de la réalisation d'un nouveau projet ORC de 1,4 MW net de valorisation de la chaleur fatale de l'usine du groupe Recytech, spécialisée dans le recyclage du zinc et située dans les Hauts-de-France. Cette installation devrait permettre de couvrir l'intégralité de la consommation en électricité du site. Ce projet porté par la filiale ENERGIE CIRCULAIRE d'un coût total de 6 M€ est une nouvelle fois le fruit d'un partenariat noué depuis bientôt 2 ans avec le pôle d'excellence régional des Hauts-de-France, PÔLENERGIE.

Cette sélection intervient au titre de l'appel à projets DECARB IND clos en mai 2021 initié par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance et de décarbonation de l'industrie française. Elle est une étape majeure dans la réalisation du projet qui doit encore faire l'objet d'une autorisation réglementaire et d'une validation technique et contractuelle entre Energie Circulaire et Recytech. Au total Enertime a été lauréat de trois projets sur les cinq qu'il a déposé aux AAP de l'ADEME entre octobre 2020 et mai 2021.

Dans ces conditions, la société envisage avec sérénité la signature de plus de 20 M€ de nouveaux contrats de réalisation clés en main de systèmes ORC sur l'année 2022 rien qu'en France et de ce fait un résultat à l'équilibre pour l'année 2023.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Proposer nos technologies d'efficacité énergétique comme un service est particulièrement pertinent aujourd'hui alors que le prix de l'électricité augmente fortement en Europe et que, du fait de l'électrification des procédés, la maitrise de la consommation d'électricité est la priorité des quinze prochaines années. »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production d'énergie géothermique.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 19 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

