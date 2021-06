24/06/2021 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce la mise en service d'une première turbine ORC de 1 MW de technologie Enertime sur un site de l'aciérie chinoise de Baotou Steel à Baotou par son licencié chinois Beijing Huasheng ORC Technology. La société Beijing Huasheng ORC Technology bénéficie depuis juin 2018 d'une licence de la société Enertime pour la fabrication de turbines ORC moyenne température de 1 MW.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « La décarbonation de la production d'électricité en Chine passe par un déploiement massif de solutions d'efficacité énergétique électrique comme celle mettant en œuvre la technologie ORC développée par Enertime. Le partenariat avec la société Beijing Huasheng ORC Technology porte maintenant ses fruits »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com/ .

