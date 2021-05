26/05/2021 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée annonce avoir conclu un partenariat industriel avec la société STOLECT qui développe une technologie innovante de stockage massif d'électricité basée sur la conversion réversible de l'énergie électrique en énergie thermique.

Le procédé repose sur un cycle thermodynamique qui emmagasine l'énergie électrique sous forme de chaleur sensible dans des matériaux réfractaires portés à haute température, puis qui la restitue lorsqu'un besoin de production électrique apparaît.

L'installation de stockage comprend deux enceintes, l'une chaude et l'autre froide, isolées thermiquement et remplies de matériaux réfractaires. Ces enceintes sont reliées entre elles par deux trains de turbomachines composés chacun d'un compresseur et d'une turbine. De l'air circule en circuit fermé entre ces deux enceintes grâce aux turbomachines et permet le stockage et le déstockage de la chaleur et donc de l'électricité.

Les atouts de cette technologie de stockage à haut rendement et respectueuse de l'environnement en font un procédé particulièrement adapté au stockage massif des énergies renouvelables.

ENERTIME fournira les turbomachines de 1 MW destinées à être installées sur un site de la SNCF à Rennes qui stockera 5 MWh d'électricité. ENERTIME et STOLECT ont par ailleurs établi les bases d'une collaboration industrielle sur le long terme. Le projet STOLECT nécessite le déploiement de technologies avancées de conception et fabrication de turbomachines de détente et de compression qu'ENERTIME maîtrise parfaitement.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Le stockage massif de l'électricité intermittente issue des installations solaires photovoltaïques et éoliennes est un des plus grands défis de la transition énergétique. La technologie développée par STOLECT apporte une solution compétitive vis-à-vis des technologies concurrentes et consacre le potentiel de l'innovation en thermodynamique et mécanique pour résoudre les défis de la transition énergétique. ENERTIME s'inscrit avec succès dans ce mouvement et considère le stockage d'électricité comme offrant un potentiel unique de croissance pour nos technologies. »

Jean-François Le Romancer, PDG de STOLECT, déclare : « ENERTIME est un partenaire clé de notre projet à travers son savoir-faire dans le domaine des turbomachines qui nous permet de sécuriser les aspects techniques sur des composants au cœur du procédé. De plus, ce partenariat avec ENERTIME correspond à notre volonté de rassembler un réseau de partenaires industriels, français et européens, pour le développement technique et commercial de notre solution. Notre ambition est ainsi de créer une nouvelle filière industrielle européenne dans ce domaine du stockage stationnaire de l'électricité pour favoriser le développement des énergies renouvelables. »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 33 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

À PROPOS DE STOLECT

STOLECT conçoit et développe une solution de stockage d'électricité sous forme thermique. Les premiers travaux sur cette technologie ont été lancés en 2014 dans le cadre du Concours Mondial de l'Innovation, ce qui a permis la réalisation d'un premier prototype de compresseur haute température. Le projet a également été soutenu par l'ADEME et les Investissements d'Avenir en 2016 pour l'ingénierie d'avant-projet d'un démonstrateur à échelle industrielle. La société est également lauréate d'un Appel à Projets FEDER de la région Bretagne, avec un soutien financier de 2 M€ pour la construction du premier de série.

Pour plus d'informations : www.stolect.com/

