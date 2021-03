12/03/2021 - 08:00

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée annonce que sa filiale Energie Circulaire a été sélectionnée par l'ADEME pour une subvention à la réalisation d'un projet de valorisation de la chaleur fatale de l'usine Verallia de Lagnieu en région Auvergne Rhône-Alpes.

Cette sélection intervient au titre de l'appel à projets IndusEE initié par le Gouvernement en 2020 dans le cadre du plan de relance et de décarbonation de l'industrie française. Ceci représente une étape majeure dans la réalisation du projet qui reste soumis à une autorisation réglementaire et une validation technique et contractuelle entre Energie Circulaire et Verallia.

Le projet vise à valoriser en air comprimé la chaleur fatale issue du procédé de fabrication de récipients en verre de l'usine de Verallia de Lagnieu, par couplage direct de la machine à Cycle Organique de Rankine (ORC) avec un compresseur à air. Cette technique permettrait de récupérer l'énergie contenue dans les fumées, aujourd'hui rejetées dans l'atmosphère après traitement, à une température de 350°C. L'installation d'une unité ORC d'Enertime couplée à un compresseur à air d'une puissance nominale équivalente de 1,8 MW pourrait amener à produire directement un volume d'air comprimé équivalent à 35% de la consommation actuelle d'air comprimé de l'usine. Par ailleurs, avec cette technologie, la consommation de gaz naturel dédiée au chauffage des bâtiments et à la production de l'eau chaude sanitaire de l'usine pourrait être supprimée. Ce projet, qui permettrait de réduire de 15% la consommation spécifique d'électricité par tonne de verre produit, s'inscrit dans une démarche forte du Groupe Verallia qui vise à réduire ses émissions de CO2 de 27,5% sur la période 2019-2030.

Le projet est porté et développé par Energie Circulaire, filiale de service en efficacité énergétique d'Enertime et devrait être livré clé en main par Enertime. Ceci validerait la stratégie de croissance d'Enertime à travers de l'offre de sa filiale Energie Circulaire.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Ce projet est le premier projet gagné par notre filiale Energie Circulaire et devrait être suivi d'une longue série. Il conforte aussi l'expertise déjà gagnée en Thaïlande dans le domaine de la récupération de chaleur sur les fours verriers »

PLUS D'INFORMATION À PROPOS DE L'APPEL À PROJET INDUSEE

Le Plan France Relance vise à accélérer la conversion écologique de l'économie française et de son tissu productif. Le Gouvernement français a ainsi alloué 1,2 milliard d'euros de subventions d'ici 2022 pour améliorer l'efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la production de chaleur de l'industrie française. L'appel à projets IndusEE a été lancé par l'ADEME dans le cadre de ce Plan. Cet appel à projets et deux autres consultations similaires bénéficient d'une enveloppe de

200 millions d'euros qui sera attribuée au plus tard au premier trimestre 2021. Une seconde vague de cet appel à projets est prévue en 2021. Des informations sont disponibles sur le site de l'ADEME https://www.ademe.fr/decarbonation-lindustrie

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 33 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

À PROPOS DE VERALLIA

Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offre des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus d'informations : www.verallia.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG - [email protected]

Sophie DUGUE - Office Manager - [email protected]

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter