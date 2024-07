25/07/2024 - 18:00

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2024.

Données en cours d'audit M€ S1 2024 S1 2023 Variation France 1,69 0,94 +80,2% EMEA 4,59 3,44 +33,6% Amérique du Nord 0,18 0,26 -28,9% Amérique Latine 0,34 0,07 +390,2% Asie-Pacifique 0,77 0,73 +4,5% CA consolidé 7,57 5,44 +39,2%

ENENSYS Technologies réalise un bon premier semestre 2024 en réalisant un chiffre d'affaires de 7,6 M€ en hausse de +39%. Cette performance, réalisée dans un contexte économique pourtant peu porteur, s'appuie sur la capacité du Groupe à répondre, grâce à une offre diversifiée, aux besoins des donneurs d'ordre dans toutes les zones géographiques grâce à sa couverture commerciale mondiale directe et indirecte, au travers d'un réseau de partenaires-distributeurs.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

Le Groupe confirme sa bonne dynamique commerciale dans la zone EMEA, déjà visible en 2023, en réalisant un chiffre d'affaires de 4,6 M€ en progression de +33,6%. Le Groupe fournit des solutions dans plus de 30 pays dans la zone, avec notamment des projets significatifs autour de diffusion terrestre ou satellitaire en Italie, en Espagne ou en Afrique du Sud par exemple.

En France, l'activité est également très bien orientée avec un chiffre d'affaires de 1,7 M€ en hausse de 80,2%, avec notamment la montée en puissance du contrat avec Bouygues Télécom annoncé en 2023 et la mise en œuvre de sa solution phare One Beam DVB- SIS dans le cadre du déploiement de la TNT UHD de France Télévisions en partenariat avec TDF et Eutelsat pour l'événement sportif majeur de l'été.

Sur les autres zones, l'activité est en légère progression en Asie Pacifique grâce notamment à un premier contrat dans la zone sur les solutions de communication sécurisée en environnement critique. L'Amérique Latine est en forte hausse sous l'effet de développements de solutions terrestres au Mexique. L'Amérique du Nord reste en revanche atone pour le 2ème exercice consécutif, pénalisé par le report renouvelé de projets notamment dans l'ATSC 3.0.

Atterrissage semestriel

Ce niveau d'activité permet une meilleure absorption des coûts fixes et le Groupe devrait délivrer sur le semestre un EBITDA en hausse sensible et retrouver un résultat opérationnel courant positif.

Au 30 juin 2024, le Groupe dispose également d'une trésorerie disponible et confortable à 3,8 M€, en hausse de 0,4 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

Perspectives

Dans un marché toujours difficile ou l'attentisme prédomine, la dynamique commerciale reste solide et le Groupe entend en particulier capitaliser sur ses derniers succès, notamment sur la TNT UHD qui est une première mondiale en France, mais aussi sur le monitoring ou la montée en puissance des projets de « Satellite Communications » ou de « Critical Communications ». Dans ce dernier domaine stratégique et à fort potentiel, le Groupe a participé en mai au salon CCW à Dubaï et à Eurosatory en juin à Paris sur les stands de ses partenaires.

Par ailleurs, à l'occasion du salon international NAB à Las Vegas, le groupe a dévoilé sa stratégie pour offrir des solutions de diffusion efficace de la vidéo dans le « cloud » afin de réduire les coûts OPEX de ses clients et développer des revenus récurrents pour ENENSYS. En collaboration avec Amazon Web Services (AWS) le leader mondial des solutions dans l'industrie du Media dans le cloud, une démonstration d'une diffusion en direct de chaines de TV préparées dans le cloud et distribuées par des solutions ENENSYS a été présentée sur les stands AWS et ENENSYS.

Comme chaque année, le Groupe sera également présent au salon international IBC à Amsterdam en septembre pour présenter l'ensemble de ses dernières innovations.

Les évènements commerciaux organisées à l'occasion du 20ème anniversaire d'ENENSYS Technologies en mai ont de plus permis de consolider et de renforcer les partenariats avec les distributeurs les plus moteurs.

Le Groupe continue ainsi de tout mettre en œuvre pour poursuivre sa trajectoire vertueuse à court et moyen terme dans un contexte économique incertain.

Prochain rendez- vous : Publication des résultats semestriels 2024 le 3 octobre 2024 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis près de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€ en 2023 dont 80% à l'International.