Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats annuels 2023, arrêtés par le conseil d'administration du 4 avril 2024.

Données en M€ 2022[1] 2023 Var Chiffre d'affaires 12,74 12,13 -0,61 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 9,54 9,50 -0,04 M€ Taux de marge brute 75% 78% Autres produits 1,70 1,59 Charges externes (4,09) (4,05) Charges de personnel (6,30) (6,47) EBITDA 0,85 0,57 -0,28 M€ DAP (1,57) (0,73) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,72) (0,16) +0,56 M€ Résultat opérationnel 2,35 (0,15) ns Résultat financier 0,75 (0,16) Impôts 0,13 (0,05) Résultat net part du groupe 3,24 (0,35) ns

Le Groupe ENENSYS Technologies a fait preuve de résistance en 2023 dans un marché peu dynamique, qui ralentit les projets et favorise le décalage des investissements par les donneurs d'ordre. Dans ce contexte, le Groupe s'est attaché à préserver ses équilibres financiers et à poursuivre son désendettement.

ENENSYS Technologies réalise sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 12,13 M€, en léger recul de -4,8%. Les bonnes dynamiques enregistrées en zone EMEA (7,68 M€ soit +25%) et en France (2,52 M€ soit +125%) compensent le manque d'activité constaté aux Etats-Unis (0,57 M€, -82%), en raison des retards pris par les acteurs du marché sur le déploiement de la norme ATSC 3.0, et, à un degré moindre, en Asie (1,24 M€, -40%) en l'absence de contrats d'envergure en 2023.

EBITDA positif à 0,6 M€ - Résultat opérationnel courant en amélioration de 0,6 M€

Le taux de marge brute[2] progresse à 78% du chiffre d'affaires, atteignant un plus haut niveau historique. Cette performance s'appuie sur un mix produit de plus en plus orienté logiciels et le retour à de meilleures conditions d'achat sur certains composants électroniques.

Le groupe a poursuivi en parallèle la gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles qui sont restées globalement proches de celles de 2022 malgré le contexte inflationniste.

Les charges externes sont en légère baisse à 4,05 M€ (vs 4,09M€). Les charges de personnels s'élèvent à 6,47 M€, en progression de +2,8% versus 2022 avec un effectif stabilisé autour de 90 collaborateurs. Les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges (aucune production immobilisée activée), s'élèvent à 4,41 M€ sur l'exercice, en augmentation de +2,7% versus 2022.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA ressort à 0,57 M€ positif pour la 3ème année consécutive. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,73 M€, redevenues normatives, le résultat opérationnel courant ressort quasi à l'équilibre à -0,16 M€, en progression de 0,56 M€.

Le résultat opérationnel ressort à -0,15 M€ sans bénéficier comme en 2022 de produits non courants. Le résultat financier est négatif à hauteur de -0,16 M€, impacté par une perte de change de 0,1 M€.

Après comptabilisation d'une charge d'impôt de -0,05 M€, le résultat net part du groupe est légèrement négatif à hauteur de -0,35 M€.

Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur l'exercice 2023 ressortent à 0,43 M€, sous l'effet d'une capacité d'autofinancement de 0,41 M€ et d'une légère amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (+0,02 M€). Les investissements sont restés à un niveau très faible (0,16M€), permettant au Groupe de générer un free cash-flow de 0,27 M€ sur l'exercice.

La trésorerie disponible reste solide à 3,36 M€. L'endettement financier net continue de se réduire et ressort à 5,67 M€ au 31 décembre 2023, à comparer à 6,45 M€ au 31 décembre 2023. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 3,13 M€, il ressort à 2,55 M€.

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière saine pour poursuivre son développement.

Perspectives 2024 solides malgré le contexte

ENENSYS Technologies a démarré l'année 2024 avec un carnet de commandes élevé, légèrement supérieur au carnet de commandes d'il y a un an (6,0 M€ pour rappel).

Parmi les projets marquants en cours :

ENENSYS déploiera sa solution One Beam DVB- SIS dans le cadre du déploiement de la TNT UHD de France Télévisions qui sera mise en œuvre lors du prochain événement sportif mondial qui aura lieu en France cet été. Il s'agit du premier déploiement de ce type en Europe (cf communiqué TDF et communiqué Eutelsat)

ENENSYS fournira une solution distribution complète pour la poursuite du déploiement du nouveau réseau de télévision numérique terrestre DVB-T2 en Indonésie (cf communiqué)

Le Groupe poursuit en parallèle ses efforts commerciaux en participant notamment aux différents salons internationaux. Après le Mobile World Congress qui s'est tenu en février à Barcelone, notamment autour des projets de communications critiques, ENENSYS présentera l'ensemble de son offre et ses dernières innovations (dont les dernières versions de ses logiciels adaptées pour le cloud) mi-avril au NAB Show à Las Vegas. Ce salon sera aussi l'occasion de poursuivre le renforcement du réseau de partenaires de distribution aux Etats-Unis, engagé depuis quelques mois.

De plus, à l'occasion de son 20ème anniversaire qui sera célébré le 24 mai 2024, ENENSYS Technologies accueillera et organisera des réunions d'échange avec tous ses partenaires commerciaux la semaine du 21 au 24 mai.

Le Groupe continue ainsi de tout mettre en œuvre pour renouer durablement avec une trajectoire de croissance vertueuse.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis près de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€ en 2023 dont 80% à l'International.

[1] Comptes retraités selon la norme IAS8 après rejet en 2023 par le TC de Rennes d'une créance d'avance remboursable (impact + 0,6 M€ sur le résultat opérationnel, le résultat net et les capitaux propres et -0,6 M€ sur les dettes financières)

[2] Chiffres d'affaires – achat consommés