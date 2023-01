26/01/2023 - 18:00

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2022.

Données auditées en M€ 2021 2022 Variation 1er semestre 5,90 5,43 -8,0% 2nd semestre 6,62 7,31 +10,4% CA consolidé 12,52 12,74 +1,8%

Le Groupe a enregistré un très bon niveau d'activité au second semestre avec un chiffre d'affaires de 7,3 M€ en croissance de +10,4% sur la période, recueillant les fruits de sa dynamique commerciale et du bon niveau du carnet de commandes au 30 juin 2022. Cette performance a permis de rattraper le retard pris au premier semestre et de clôturer l'exercice sur un chiffre d'affaires satisfaisant de 12,7 M€ en hausse de +1,8%.

La répartition géographique du chiffre d'affaires 2022 est la suivante :

Données auditées en M€ 2021 2022 Variation EMEA 6,03 6,19 +2,7% Amérique du Nord 2,44 3,25 +33,2% France 2,02 1,09 -46,0% Asie Pacifique 1,50 2,06 +37,3% Amérique du Sud 0,53 0,15 -71,7% CA consolidé 12,52 12,74 +1,8%

Forte croissance de l'activité aux Etats-Unis et en Asie Pacifique

Le Groupe ENENSYS Technologies continue de recueillir les fruits de sa présence commerciale internationale soit par le biais de sa force de vente directe, soit par le biais de son réseau de partenaires ou de distributeurs. Les solutions du Groupe ont ainsi été commercialisées dans près de 80 pays en 2022.

La croissance a été particulièrement forte aux Etats-Unis avec un chiffre d'affaires de 3,2 M€ en hausse de +33,2%, soutenu par un effet change favorable de 0,3 M€. Cette performance s'est notamment appuyée sur la concrétisation d'un contrat avec un acteur majeur américain pour la fourniture d'une brique logicielle stratégique pour des applications critiques mobiles.

En zone EMEA, l'activité est restée solide, en croissance de +2,7% à 6,2 M€ malgré une base de comparaison élevée (+40% de croissance sur cette zone lors de l'exercice précédent). Cette performance a été notamment soutenue par la poursuite du déploiement de solutions terrestres en Italie et de solution de monitoring en Afrique du Sud.

En France, l'activité est en recul sensible de 0,9 M€ en raison de l'absence de contrat significatif cette année. Le Groupe a engagé des développements commerciaux pour dynamiser son marché domestique.

En Asie, le Groupe affiche une croissance dynamique de +37,3% tirée notamment par le projet « OneBeam » aux Philippines.

Atterrissage sur la rentabilité annuelle

Le bon niveau d'activité enregistré sur la seconde partie de l'exercice et la bonne maitrise des coûts opérationnels permettront au Groupe de générer un EBITDA annuel positif pour la seconde année consécutive. Le résultat net sera, de plus, comme au premier semestre, nettement positif grâce aux produits exceptionnels liés aux opérations sur le capital.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible s'est renforcée à 3,5 M€ (vs 3,0 M€ il y a un an) permettant au Groupe de poursuivre son développement avec sérénité.

Objectifs 2023 : Poursuite de la croissance

L'activité commerciale du Groupe est restée dynamique tout au long du second semestre et concerne toutes les offres du Groupe, de l'activité historique terrestre au monitoring OTT ou la publicité ciblée. Le Groupe démarre ainsi l'année 2023 avec un carnet de commandes élevé d'environ 6,0 M€ en ligne avec celui de l'an dernier à la même période.

Le Groupe dispose de plus d'un bon portefeuille de prospection tout en restant attentif au contexte économique général complexe même si les tensions sur les approvisionnements qui ont perturbées l'exercice 2022 s'atténuent fortement. ENENSYS Technologies soutiendra son développement commercial en participant en 2023 aux 3 grands salons internationaux, le Mobile World Congress à Barcelone en février qui sera l'occasion de capitaliser sur les récents succès commerciaux dans ce domaine, le NAB Show à Las Vegas en avril 2023 et le salon IBC à Amsterdam en septembre.

Le Groupe continue ainsi de tout mettre en œuvre pour poursuivre durablement sa nouvelle trajectoire vertueuse de développement.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2022 le 11 avril 2023 après bourse.

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.enensys.com

Suivez notre actualité sur https://www.linkedin.com/company/enensys-technologies

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 M€ en 2022 dont plus de 90% à l'International.