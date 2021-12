16/12/2021 - 18:00

ENENSYS Technologies annonce que la reprise de cotation aura lieu le lundi 20 décembre 2021 à 9h00. La Société annonce en effet sa sortie de sa période d'observation après l'approbation de son Plan de Sauvegarde Modificatif par le Tribunal de Commerce de Rennes, qui a été notifiée le 15 décembre 2021.

Cette homologation lève également la dernière condition à l'augmentation de capital réservée de 5,4 M€, dont 4,9 M€ par conversion de créances et 0,5 M€ en numéraires, qui sera réalisée dans les prochains jours et se traduira par l'émission de 1 539 174 actions nouvelles au prix de 3,5005 € par action. Le nombre de titres total sera porté à 7 771 375 titres, après annulation du solde des actions qui avaient été émises dans le cadre de l'acquisition d'Expway (cf communiqué du 12 octobre 2021.)

Ce plan prévoit également un apurement sur 10 ans du passif résiduel, dont le montant a été arrêté à 6,0 M€. Cet apurement se fera par annuités progressives étant précisé que 75% de ce passif sera remboursé sur les 5 dernières années du plan.

ENENSYS Technologies démarrera ainsi l'exercice 2022 avec une situation financière assainie, des capitaux propres reconstitués et une trésorerie disponible adaptée à son développement et ses ambitions.

Croissance rentable confirmée en 2021 et perspectives

Le Groupe ENENSYS Technologies a mis à profit la période d'observation pour finaliser sa restructuration et sa réorganisation, avec notamment un effectif concentré aujourd'hui sur environ 90 personnes et un point d'équilibre opérationnel fortement abaissé. Durant cette période, le Groupe s'est attaché également à étoffer et développer ses offres logicielles, notamment dans le domaine de la publicité ciblée par exemple, afin de préserver sa capacité de rebond et répondre aux attentes de ses clients.

Ces actions ont commencé à porter leurs fruits, malgré un contexte sanitaire toujours peu favorable avec l'annulation de tous les salons commerciaux, dont l'IBC qui avait déjà été décalé et qui devait se tenir en décembre, et la limitation des déplacements. ENENSYS Technologies a renoué dès le premier semestre 2021 avec une croissance de +10% avec un chiffre d'affaires de 5,9 M€ et un EBITDA positif à +0,5 M€.

Le second semestre s'inscrira dans cette même tendance positive avec un chiffre d'affaires 2021 qui se situera entre 12,0 M€ et 12.5 M€ (à comparer à 10,5 M€ en 2020, soit une croissance annuelle entre 15 et 20%) et un EBITDA positif sur l'ensemble de l'année.

La prise de commande est restée également dynamique tout au long de l'exercice, confirmant l'attractivité des solutions du Groupe et devrait permettre de démarrer l'exercice 2022 avec un carnet de commandes sensiblement supérieur à celui du 1er janvier 2021.

La sortie de la période d'observation devrait également avoir un effet positif sur le développement commercial du Groupe dans les prochains mois.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 le jeudi 27 janvier 2022 après bourse.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont près de 80 % à l'International.