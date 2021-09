30/09/2021 - 18:05

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats semestriels 2021.

Données en M€ S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 5,4 5,9 +0,5 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 4,2 4,5 Taux de marge brute 78% 76% Autres produits 1,3 1,0 Charges externes (2,6) (1,8) Charges de personnel (4,0) (3,2) EBITDA (1,1) 0,5 +1,6 M€ DAP (1,2) (0,6) Résultat opérationnel courant (ROC) (2,3) (0,1) +2,2 M€ Résultat opérationnel (2,2) (0,3) +1,9 M€ Résultat financier (0,3) (0,2) Impôts 0,1 0,1 Résultat net part du groupe (2,4) (0,4) +2,0 M€

ENENSYS Technologies publie des résultats semestriels 2021 en forte amélioration, recueillant les fruits d'une bonne dynamique commerciale et du succès de son plan d'abaissement des charges. Le Groupe renoue ainsi avec la croissance et retrouve un EBITDA positif dès ce semestre dans un contexte international pourtant encore perturbé par la crise sanitaire sur la période.

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 5,9 M€ en hausse de +10%, soutenu par une activité bien orientée en France et en EMEA, aussi bien dans le domaine des solutions terrestre DVB T2, du monitoring OTT ou de l'insertion de publicité ciblée. L'activité sur la zone Asie est également en croissance portée par une extension de projet « OneBeam » aux Philippines. Seules les ventes aux Etats-Unis ont été en recul, en raison d'un attentisme conjoncturel du marché qui a perduré sur le semestre.

EBITDA positif - Résultat opérationnel en très nette amélioration

La marge brute s'établit à 76% du chiffre d'affaires, confirmant la progression de la part des ventes de solutions logicielles dans le mix produit. Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle intègre sur ce semestre une hausse des coûts de fabrication, liée aux tensions sur les approvisionnements de composants électroniques.

Les charges externes sont en net recul de -30% à 1,8 M€ sous l'effet de la poursuite du plan d'économies. Les frais commerciaux évènementiels sont restés, comme au premier semestre 2020, très faibles, en raison de l'annulation des salons commerciaux et technologiques en raison du contexte sanitaire.

Les charges de personnels sont également en nette baisse (-20%), le plan de réduction des effectifs portant désormais pleinement ses fruits. L'effectif est désormais stabilisé autour de 90 collaborateurs. ENENSYS Technologies rappelle également que les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges, ils représentent 2,3 M€ sur le semestre.

La hausse de l'activité couplée à la baisse des charges opérationnelles se traduit par une progression significative de 1,6 M€ de l'EBITDA, qui redevient bénéficiaire à 0,5 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant est quasi à l'équilibre, à -0,1 M€ (à comparer à une perte de -2,3 M€ au S1 2020).

Le résultat opérationnel est de -0,3 M€ intégrant des charges non courantes de 0,4 M€ liées aux frais juridiques de la procédure collective et aux restructurations, ainsi que des produits non courants pour 0,2 M€ correspondant à une reprise d'assurance Coface.

Le coût de l'endettement financier ressort à 0,2 M€. Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,1 M€, le résultat net part du groupe ressort à -0,4 M€.

Bonne gestion de la consommation de cash sur l'année – Trésorerie préservée

Le Groupe s'est attaché à préserver son niveau de trésorerie en s'appuyant sur la bonne conversion de l'EBITDA en cash, les flux de trésorerie générés par l'activité ressortant également à 0,5 M€. Les investissements ont été réduits au strict minimum permettant au Groupe de générer un free cash-flow de 0,4 M€ sur le semestre.

La trésorerie disponible du Groupe au 30 juin 2021 progresse ainsi à 2,1 M€, en hausse de 0,3 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

L'endettement financier net s'élève à 12,0 M€, dont 3,8 M€ de dettes locatives (IFRS 16) et 4,6 M€ d'emprunts obligataires (OCA) liés à l'acquisition d'Expway.

Point sur la procédure collective et évolution de la situation financière

La procédure collective du Groupe ENENSYS Technologies suit son cours et tient compte désormais de discussions constructives qui se sont engagées cet été avec les principaux créanciers, en vue d'aboutir rapidement à un accord visant à alléger le passif d'une part et à recapitaliser le Groupe d'autre part.

Cet accord serait de nature à modifier sensiblement le plan de continuation du Groupe présenté au Tribunal de Commerce de Rennes. Le calendrier juridique a été ainsi décalé de quelques semaines. Le Groupe communiquera avant mi-octobre sur les prochaines évolutions et vise une reprise de cotation dès la sortie de la période d'observation.

Par ailleurs, le Tribunal de Commerce de Rennes a approuvé, en date du 22 septembre 2021, le plan de redressement de la filiale ENENSYS TeamCast, qui est désormais sortie de sa période d'observation.

Perspectives d'activité

Le Groupe a démarré le second semestre avec un carnet de commande solide qui ressortait au 1er juillet 2021 à 3,5 M€, dont 3,2 M€ étaient à facturer avant la fin de l'exercice, soit un niveau supérieur de 0,5 M€ à celui de l'exercice précédent à la même période.

L'activité commerciale reste active depuis le début du second semestre dans la lignée de la dynamique engagée depuis plusieurs mois, en ligne avec les attentes du Groupe. Le Groupe reste attentif aux tensions sur les composants électroniques et a mis en place des solutions pour éviter des ruptures d'approvisionnement.

Conforté par les résultats du premier semestre, le Groupe confirme ainsi son objectif d'une croissance rentable en 2021.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont plus de 80 % à l'International.