22/07/2021 - 18:30

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre 2021.

Données en cours d'audit M€ S1 2020 S1 2021 Variation EMEA 2,3 2,6 +17% Asie-Pacifique 0,9 1,1 +22% Amérique du Nord 1,5 1,0 -34% France 0,7 1,2 +54% Amérique Latine 0,0 0,1 ns CA consolidé 5,4 5,9 +10%

ENENSYS Technologies confirme sa bonne dynamique et renoue avec la croissance au 1er semestre 2021, en réalisant un chiffre d'affaires de 5,9 M€ en hausse de +10% malgré un contexte international toujours perturbé par les restrictions liées à la crise sanitaire, notamment au niveau des déplacements, qui ont conduit encore à l'annulation de tous les salons internationaux sur ce semestre.

Bonne orientation de l'activité en EMEA et en France

Le Groupe a retrouvé une bonne dynamique en zone EMEA avec un chiffre d'affaires de 2,6 M€ en croissance de +17%, portée sur ce semestre par la poursuite du déploiement de solutions en Italie dans le cadre du déploiement de la norme DVB T2, ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique.

En France, l'activité connait aussi une belle croissance de +54% avec une activité toujours régulière auprès des clients et des partenaires industriels pour l'ensemble des solutions du Groupe, en particulier autour du monitoring OTT et de l'insertion de publicité ciblée.

En Asie, le Groupe bénéficie des extensions du déploiement d'un projet « OneBeam » aux Philippines piloté par TV5 et réalise une croissance de +22% dans cette zone.

Aux Etats-Unis, le marché est resté attentiste sur ce semestre, avec des retards dans le calendrier de déploiement de la nouvelle norme ATSC3.0. Le Groupe est bien positionné et reste prêt à saisir les opportunités lors du démarrage des investissements.

Amélioration attendue de la situation économique

Le niveau de chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre et l'optimisation des coûts opérationnels va permettre au Groupe de se rapprocher de son point d'équilibre avec une perte opérationnelle courante semestrielle nettement inférieure à celle des semestres précédents.

La trésorerie disponible reste préservée autour de 2 M€, permettant au Groupe de poursuivre ses activités sereinement. La procédure collective suit son cours. Le plan de continuation a été communiqué à l'ensemble des créanciers fin juin. Il sera soumis à l'approbation du Tribunal de Commerce de Rennes une fois le délai légal de consultation de 30 jours écoulé, début septembre en fonction de l'agenda du Tribunal de Commerce de Rennes. Le Groupe ENENSYS Technologies tiendra le marché informé de toute évolution significative. La reprise de cotation du titre est envisagée dès la notification officielle de sortie de la période d'observation.

Perspectives

Le Groupe a démarré le second semestre avec un carnet de commande solide qui ressort au 1er juillet 2021 à 3,5 M€, dont 3,2 M€ à facturer avant la fin de l'exercice, soit un niveau supérieur de 0,5 M€ à celui de l'exercice précédent à la même période.

Le Groupe reste attentif aux évolutions de la crise sanitaire, toujours incertaine, et met en place des solutions pour éviter des ruptures d'approvisionnement liées à la pénurie mondiale de composants électroniques, les délais d'approvisionnement ayant commencé à s'allonger au cours du semestre.

Globalement, le contexte économique continue cependant de s'améliorer progressivement et des projets qui avaient été mis en sommeil commencent à réémerger. Le Groupe est d'ailleurs actuellement consulté sur un nombre important d'affaires grâce à l'étendue de son offre qui lui permet de répondre aux problématiques des donneurs d'ordre.

Le Groupe vise ainsi à atteindre puis à dépasser rapidement son point d'équilibre et maintient son objectif d'une croissance rentable en 2021.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont plus de 80 % à l'International.