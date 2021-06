11/06/2021 - 12:00

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021

L'Assemblée Générale Mixte d'ENENSYS Technologies s'est réunie hier matin à 11h00 à Rennes, sous la présidence de M. Régis Le Roux, Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale a été l'occasion de rappeler aux actionnaire le chemin parcouru lors de l'année 2020, dans un contexte sanitaire peu propice aux affaires, qui s'est traduit après un bon début d'exercice, par une baisse de l'activité sur le 2ème et 3ème trimestre, avant une reprise encourageante sur le 4ème trimestre.

Le Groupe a notamment remporté en 2020 des contrats auprès de nouveaux grands comptes, tels que Evoca aux Etats-Unis autour de l'ATSC 3.0, TV5 aux Philippines sur un projet OneBeam, KPN aux Pays-Bas sur une nouvelle solution logicielle projet DVB-T2, Bouygues Télécom sur le monitoring OTT ou SPR au Mexique sur l'offre d'insertion publicitaire.

Dans le même temps, le Groupe a poursuivi, tout au long de l'exercice 2020 et début 2021, la réduction de ses charges opérationnelles afin de diminuer son point d'équilibre et s'est attaché également à préserver sa trésorerie dans ce contexte particulier. Les effectifs sont désormais stabilisés et le management va être prochainement renforcé avec l'arrivée d'une Responsable RH.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale a été adopté à une très large majorité.

L'Assemblée Générale a notamment ratifié l'émission de Bons de Souscriptions d'Actions (BSA) décidé par le conseil d'administration du 29 avril 2021 au profit de la société américaine AT&T Corp, l'un des plus grands fournisseurs de services téléphoniques fixes et mobiles aux Etats-Unis, dans le cadre d'un accord commercial signé en mai concernant la fourniture de CubeAgent, une solution logicielle développée par le groupe ENENSYS Technologies, dans le cadre d'un projet dont les détails restent confidentiels.

Une première tranche de 143 082 BSA « BSA série 1 » a été émise à la signature du contrat et des tranches complémentaires de chacune 20 440 BSA seront émises, à chaque date d'anniversaire du contrat sur les 3 années suivantes. Au final, 204 402 BSA pourraient être au maximum émis, chaque BSA donnant le droit de souscrire à une action nouvelle d'ENENSYS Technologies, au prix de 1,05 €, à tout moment à compter de leur date de souscription et jusqu'à 5 ans après la date de souscription.

Ainsi, 204 402 actions nouvelles pourraient être créées, pouvant représenter à terme 3,14% du capital sur la base du capital composé de 6 309 784 actions existantes aujourd'hui.

Enfin, un point a été réalisé sur le calendrier juridique. Le plan de continuation est en cours de finalisation. Il sera communiqué à l'ensemble des créanciers dans les 15 prochains jours. Une fois le délai légal de consultation respecté, il sera ensuite soumis à l'approbation du Tribunal de Commerce vers la mi-juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Rennes restant maitre du calendrier précis.

Le Groupe ENENSYS Technologies tiendra le marché informé de toute évolution significative. La reprise de cotation du titre est envisagée dès la notification officielle de sortie de la période d'observation.

Retrouvez-nous sur notre nouveau site internet : www.enensys.com et

suivez notre actualité sur https://www.linkedin.com/company/enensys-technologies

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont près de 80 % à l'International.