08/04/2021 - 18:00

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats annuels 2020, arrêtés par le conseil d'administration du 8 avril 2021.

Données en M€ 2019 2020 Chiffre d'affaires 13,0 10,5 Marge brute (CA-achats consommés) 9,9 7,7 Taux de marge brute 76% 73% Autres produits 3,5 2,3 Charges externes (9,6) (4,5) Charges de personnel (10,6) (7,5) EBITDA (6,8) (2,0) DAP (2,8) (2,2) Résultat opérationnel courant (ROC) (9,6) (4,2) Résultat opérationnel (17,2) (4,8) Résultat financier (0,6) (0,9) Impôts (1,7) 0,2 Résultat net part du groupe (19,6) (5,6)

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 M€ en 2020, en recul de 2,5 M€ dans une année marquée par la crise sanitaire Covid-19, qui a provoqué un fort attentisme sur le marché, notamment au deuxième et troisième trimestre.

Durant cette période, le Groupe a continué d'enrichir ses solutions technologiques, notamment sur l'insertion de publicité ciblée tout en poursuivant ses actions commerciales, ce qui a permis un net redressement du chiffre d'affaires lors du 4ème trimestre 2020, à 3,5 M€ (33% du chiffre d'affaires annuel).

Les évolutions par zones géographiques ont été hétérogènes lors de l'exercice 2020. Malgré le contexte peu porteur, le Groupe a poursuivi son développement sur le continent américain (Etats-Unis et LATAM) avec une croissance de +16% à 2,9 M€. Les autres zones sont en recul en raison principalement de la prudence des donneurs d'ordre sur le marché.

Bonne tenue de la marge brute à 73%

La marge brute ressort à 73% du chiffre d'affaires, un niveau qui reste élevé bien qu'en recul de 3 points par rapport à 2019. Cette évolution s'explique par le mix produit, qui intègre ponctuellement plus de ventes de matériels hardware en fin de l'exercice et par des remises commerciales accordées en contrepartie de paiement rapide des clients afin de préserver la trésorerie.

Nette réduction de la structure de coûts sous l'effet du plan d'économies

Les charges externes ont été divisées par plus de 2 et ont été limitées à 4,5 M€, principalement sous l'effet du plan d'économies, mais aussi de la baisse des frais commerciaux évènementiels, en raison de l'annulation des salons commerciaux et technologiques.

Les charges de personnels sont également en nette baisse (-29%), une évolution directement liée au plan de réduction des effectifs qui portera pleinement ses fruits en 2021. L'effectif est désormais stabilisé autour de 90 collaborateurs. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement économiques (activité partielle au 2ème trimestre) ont eu un impact positif de 0,3 M€.

ENENSYS Technologies précise également que les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges, représentent 5,2 M€ sur l'exercice.

Cette baisse sensible des charges opérationnelles a permis de réduire nettement la perte opérationnelle courante, qui ressort à -4,2 M€, à comparer à -9,6 M€ en 2019.

Le résultat opérationnel est de -4,8 M€ impacté par des charges nettes non courante de 0,6 M€, composées de provisions de restructuration et d'honoraires juridiques liés aux procédures collectives pour -0,4 M€.

Le coût de l'endettement financier ressort à 0,9 M€, majoré de 0,3 M€ par une perte de change. Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,2 M€, le résultat net part du groupe ressort à -5,6 M€.

Bonne gestion de la consommation de cash sur l'année – Trésorerie préservée

Dans ce contexte particulier, le Groupe s'est attaché à maintenir son niveau de trésorerie afin de pouvoir poursuivre son activité dans de bonnes conditions financières.

Ainsi sur l'exercice, malgré la perte opérationnelle, les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs (+1,3 M€), grâce à la réduction du BFR à hauteur de 4,4 M€. Le Groupe a notamment optimisé la gestion de ses stocks, accéléré ses encaissements sur la fin de l'exercice et a bénéficié du gel du paiement de charges depuis l'entrée en procédure collective début novembre.

Les investissements ont été réduits au strict minimum et le remboursement des emprunts s'est élevé à 1,5 M€. Le Groupe dispose au 31 décembre 2020 ainsi d'une trésorerie disponible de 1,8 M€, quasi similaire à la position du 31 décembre 2019. L'endettement financier net s'élève à 12,4 M€, dont 4,0 M€ de dettes locatives (IFRS 16) et 4,6 M€ d'emprunts obligataires (OCA) liés à l'acquisition d'Expway. Le Groupe doit encaisser prochainement 0,8 M€ au titre du Crédit Impôt Recherche.

Début d'exercice 2021 bien orienté

La dynamique commerciale lors du premier trimestre 2021 est restée bien orientée dans la continuité de la fin de l'exercice avec des contrats gagnés dans toutes les zones géographiques. Le Groupe constate une reprise des projets de transition vers le DVB-T2 en Europe, avec des commandes remportées en Italie en particulier, mais aussi d'autres projets en Asie avec un contrat significatif gagné aux Philippines. Aux Etats-Unis, le début d'année a été plus calme, mais l'activité a repris de la vigueur fin mars, laissant présager une meilleure dynamique sur les prochains mois portée par le déploiement des projets ASTC.3.0.

Le Groupe poursuit ainsi ses actions commerciales sur l'ensemble des zones géographiques afin de saisir toutes les opportunités commerciales, malgré un contexte global toujours incertain et pesant.

Dans le même temps, le Groupe a finalisé sa nouvelle organisation avec un effectif désormais stabilisé. La procédure collective suit son cours, le Tribunal de commerce se prononcera comme prévu début mai sur la sortie de période d'observation de la Société, qui vise à retrouver à une croissance rentable en 2021.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont plus de 80 % à l'International.