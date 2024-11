25/11/2024 - 18:00

Rockville, le 25 novembre 2024 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau, livre sa plateforme de transport optique Ekinops360 à Whidbey Telecom, fournisseur américain de services en milieu rural basé dans l'État de Washington, afin d'augmenter la capacité et d'améliorer la fiabilité de son réseau de transport optique.

Créé en 1908, Whidbey Telecom est un pionnier en matière d'innovation dans le domaine des réseaux, avec notamment une utilisation précoce des technologies de transmission par micro-ondes et par câbles sous-marins, et a été la première entreprise de télécommunications à l'ouest des montagnes Rocheuses à offrir des services Internet. Whidbey Telecom fournit aujourd'hui des services à des endroits difficiles d'accès en dehors de la région métropolitaine de Seattle. Malgré leur proximité avec de grandes zones urbaines, les régions de South Whidbey, Hat Island et Point Roberts sont considérées comme des zones rurales isolées, mal desservies en raison de leur éloignement géographique.

Whidbey Telecom étend actuellement son offre de services à large bande à l'aide des subventions du programme pour le développement rural du ministère de l'Agriculture des États-Unis, les « Community Connect Grants » ainsi que les fonds du programme « Middle Mile » de la NTIA (National Telecommunications and Information Administration), pour déployer un nouveau réseau FTTH (fibre optique jusqu'au domicile) à haut débit. Whidbey Telecom a anticipé qu'au regard des prévisions d'augmentation de trafic d'abonnés et de la poursuite d'une croissance à deux chiffres de l'utilisation des données, combinée à des vitesses de connexion plus élevées, la demande en bande passante allait saturer son infrastructure actuelle. La société a ainsi collaboré avec Ekinops pour améliorer la capacité et la résilience de son réseau de transport optique.

Whidbey Telecom déploie les solutions d'agrégation et de transport optique d'Ekinops pour moderniser les zones critiques sur la portion de réseau reliant les sites FTTH aux principaux centres régionaux d'échange de trafic IP. Gérée par Celestis NMS, outil de gestion de réseau unifié d'Ekinops, la plateforme Ekinops360, avec le Muxponder FlexRate™ PM_600FRS06-SF, fournira jusqu'à 600G (600 gigabits par seconde) de capacité de transport WDM par canal dans toute la zone de services de Whidbey Telecom, sur des distances allant jusqu'à 90 km, y compris une portée sous-marine à travers la mer des Salish, tandis que les cartes à plus faible débit assurent l'agrégation des services jusqu'à la périphérie.

« Cette expansion permettra de soutenir pleinement nos initiatives en matière de haut débit et n'est que la première phase d'un développement stratégique pour Whidbey Telecom », indique Donna Hilty, Directrice de l'exploitation de Whidbey Telecom. « Cela nous permettra également de développer notre activité de services de gros en fournissant des services de liaison via notre réseau de fibres optiques à nos partenaires fournisseurs de services jusqu'en Alaska. »

« Les opérateurs en milieu rural comme Whidbey Telecom sont essentiels pour combler le fossé de la fracture numérique, car ils desservent des zones où les autres fournisseurs ne vont pas », précise Joe Krzizike, Vice-président régional Amérique du Nord chez Ekinops. « Ce cas pratique démontre la flexibilité et l'efficacité de la plateforme Ekinops360 en desservant plusieurs applications à partir de la même infrastructure et en permettant à Whidbey Telecom de créer de nouvelles sources de revenus et de tirer pleinement parti de son investissement. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille Ekinops360, veuillez consulter :

https://www.ekinops.com/fr/solutions/transport-optique

-fin-

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions Nuvla de Edge-to-Cloud.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur Ekinops.com

A propos de Whidbey Telecom

Whidbey Telecom est une entreprise de télécommunications privée et indépendante qui opère sur l'île de Whidbey, à Point Roberts, et sous le nom de Hat Island Telephone, dans l'État de Washington. FiberCloudNW Inc est une filiale de Whidbey Telecom et opère à travers l'État de Washington pour fournir des réseaux de fibre optique de haute qualité

Plus d'informations sur Whidbeytel.com