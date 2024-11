19/11/2024 - 18:00

Paris, 19 novembre 2024 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), leader de systèmes de transport optique et de solutions d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce l'ajout d'un nouveau module enfichable PM_100HDF01 à sa gamme de systèmes de transport optique WDM Ekinops360. Optimisé en termes de coûts afin de répondre à la demande croissante de débit 100G à la périphérie du réseau (l'Edge), le PM_100HDF01 offre également les hautes performances nécessaires aux applications longue distance.

Sous l'effet combiné de la téléphonie mobile 5G, de l'Edge Computing, de l'Intelligence Artificielle et de l'accès standard au haut débit, la demande de bande passante est en pleine expansion. Afin de répondre à cette demande, les fournisseurs de services migrent actuellement leurs réseaux 10G existants vers le 100G. Pour ce faire ils doivent pouvoir s'appuyer sur une solution rentable pouvant être déployée rapidement et facilement sur des milliers de sites. L'optique enfichable peut sembler la solution idéale, mais les émetteurs-récepteurs 100G cohérents dans un format QSFP28 ne sont pas facilement disponibles aujourd'hui, et ceux qui le sont offrent de faibles performances et ne disposent pas de certaines fonctionnalités clés dont les fournisseurs de services ont besoin.

Le PM_100HDF01 offre des performances bien supérieures aux solutions enfichables disponibles, performances nécessaires pour fournir une connectivité de l'Edge (périphérie du réseau) à l'ultra-longue distance. De plus, contrairement aux solutions enfichables, elle offre un point de démarcation simplifiant la surveillance des SLA (Service-Level Agreement - Accord de niveau de service) et la configuration sur site. En tant que pure solution de transport, elle s'intègre parfaitement dans les modèles opérationnels existants des fournisseurs de services afin de simplifier le dépannage et d'accélérer la résolution de problèmes.

Le PM_100HDF01 repose sur la technologie optique FlexRate™ 200G d'Ekinops, solution éprouvée dont le coût a été optimisé pour le 100G. Il peut être déployé pour améliorer la capacité dans n'importe quel type de réseau : nouveau ou existant ou même longueur d'onde Alien sur un système de ligne tiers, fournissant une bande passante simple et évolutive avec un retour sur investissement rapide. Compatible avec les modules d'agrégation 10G d'Ekinops, les fournisseurs de services peuvent l'utiliser pour agréger plusieurs services à faible débit sur des liaisons à haut débit, leur permettant ainsi de maintenir leurs revenus et de migrer des services en fonction des besoins.

« Le PM_100HDF01 est conçu pour répondre aux applications où la capacité de 10G n'est pas suffisante, mais où celle de 200G est surdimensionnée, » déclare Sylvain Quartier, Directeur Marketing Ekinops. « Il s'agit d'une solution offrant toutes les performances que l'on peut attendre d'un transpondeur à un coût qui la rend intéressante pour un déploiement à la périphérie, là où la demande de 100G est en pleine croissance. »

Le PM_100HDF01 d'Ekinops est actuellement disponible et a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clients nouveaux et existants.

https://www.ekinops.com/fr/produits-services/produits

Amaury Dugast, Relation presse, Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions Nuvla Edge de Edge-to-Cloud.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Plus d'informations sur www.ekinops.com