11/07/2024 - 18:00

PARIS, le 11 juillet 2024 – 18h00 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2024 (1er avril – 30 juin 2024).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 31,9 28,3 -11% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 39,2 29,2 -25% Chiffre d'affaires 1er semestre 71,0 57,5 -19%

Au 2ème trimestre de son exercice 2024, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires de 29,2 M€, en recul par rapport au 2ème trimestre 2023 (-25%) comme anticipé. L'évolution est identique à taux de change constant.

En évolution séquentielle, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 s'est inscrit en progression de +3% par rapport au 1er trimestre 2024.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Ekinops s'établit à 57,5 M€, en repli de -19% par rapport au 1er semestre 2023 (identique à taux de change constant).

Progression de +1% sur l'Accès, recul de -41% du Transport optique au 1er semestre

À l'issue du 1er semestre 2024, les ventes de solutions d'Accès s'inscrivent en progression de +1% par rapport à la même période de l'an dernier, portées par le rebond des ventes en France (+16% sur le semestre), après un exercice 2023 en repli. La reconstitution des niveaux de stocks d'équipements d'Accès chez les principaux clients opérateurs d'Ekinops s'est poursuivie de manière progressive, sans toutefois renouer avec les niveaux normatifs.

Les ventes des solutions de Transport optique se sont quant à elles inscrites en décroissance de -41%, consécutivement à une année 2023 record (+41% de croissance au 1er semestre 2023 et +27% sur l'ensemble de l'année)

Au-delà de cet effet de base important, cette ligne d'activité demeure pénalisée depuis le 2nd semestre 2023 par (i) des politiques d'investissement prudentes des opérateurs qui bénéficient de niveaux de stocks importants après plusieurs années de surinvestissement et cherchent à réduire leurs CAPEX (dépenses d'investissement) dans un contexte de taux d'intérêt élevés, (ii) une croissance du traffic internet moins soutenue depuis 2023 (absence de nouveaux usages depuis la crise COVID, optimisation des données par les technologies de codage, déploiement très progressif de la 5G, etc.) dans un contexte de surcapacité. L'émergence de l'intelligence artificielle générative ou le développement des équipements de réalité virtuelle (casques de réalité virtuelle) constituent aujourd'hui de nouveaux usages permettant une nouvelle phase de croissance pour le traffic internet au cours des prochaines années.

En outre, le lancement retardé, mais désormais effectif depuis la fin du 2ème trimestre 2024, de la nouvelle solution optique 800G (800 gigabits par seconde) d'Ekinops a suscité un attentisme important chez de nombreux clients d'Ekinops souhaitant bénéficier de cette nouvelle solution dans le cadre de leurs déploiements.

La part du chiffre d'affaires généré par les Logiciels & Services s'est établie à 17% du chiffre d'affaires semestriel (vs. 14% un an plus tôt et 17% sur l'ensemble de l'année 2023), avec une part croissante des revenus récurrents, en particulier pour la solution SD-WAN.

Chiffre d'affaires en progression de +5% en France, -31% à l'international

Le semestre écoulé a été marqué par une bonne dynamique de l'activité d'Ekinops sur son marché domestique, avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de +5%. La France, qui totalise 44% du volume d'affaires total d'Ekinops (vs. 32% sur l'ensemble de l'exercice 2023), a tiré profit du rebond des ventes d'Accès (+16%), qui représentent plus de 90% l'activité d'Ekinops en France sur la période. Les ventes des solutions de Transport s'inscrivent en repli semestriel marqué de -48% en France, après une forte croissante de +108% au 1er semestre 2023 et de +57% sur l'ensemble de l'année 2023.

L'activité d'Ekinops à l'international s'inscrit en recul de -31% sur la période, et représente 56% du chiffre d'affaires semestriel global (vs. 68% sur l'ensemble de l'exercice 2023).

En Amérique du Nord, où l'activité est quasi exclusivement réalisée par les solutions de Transport optique, les ventes se sont établies à 12,6 M€ au 1er semestre 2024, en repli de -31% par rapport au 1er semestre 2023 (quasi-identique en dollars US), qui représentait une base de comparaison élevée (+42% de croissance de l'activité). Le marché américain est marqué par un fort attentisme des opérateurs, lié au déploiement très progressif du programme fédéral BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment), doté d'une enveloppe de 42 milliards de dollars, qui vise à réduire la fracture numérique aux Etats-Unis en favorisant le déploiement de réseaux en fibre optique pour fournir aux zones rurales et isolées un accès à haut débit. Ce marché totalise 22% de l'activité du Groupe au 1er semestre 2024 (vs. 25% sur l'ensemble de l'exercice 2023).

Les ventes semestrielles affichent un repli de -32% dans la zone EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), pénalisées principalement par la forte baisse des ventes en Transport optique, après une forte progression en 2023, notamment en Allemagne et en Europe de l'Est. Ekinops a réalisé 32% de son activité en EMEA au 1er trimestre 2024 (vs. 41% sur l'ensemble de l'année 2023).

L'Asie-Pacifique, qui représente 2% de l'activité du Groupe au 1er semestre 2024 (niveau identique à celui de l'année 2023), a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 M€, en repli de -15%. Il convient toutefois de noter que le 2ème trimestre 2024 a enregistré un bond de +32% du volume d'affaires, tiré principalement par une progression des ventes d'équipement de Transport optique.

Subvention de 1,8 M€ octroyée par l'État dans le cadre du projet « ORANGE MECT PART »

Ekinops annonce avoir obtenu une subvention de 1,8 M€, accordée par l'État français et Bpifrance dans le cadre de l'initiative « Projets innovants d'envergure européenne ou nationale sur le renforcement d'une filière électronique française ou européenne ».

Ce financement a été octroyé à Ekinops dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) « ORANGE MECT PART », développé en collaboration avec Orange et des partenaires, afin de fournir des solutions de connectivité innovantes dans des configurations spécifiques ou des déserts numériques, alternatives aux solutions de transmission actuelles.

À l'initiative d'Orange, « ORANGE MECT PART » ambitionne de développer des solutions concrètes pour la prochaine décennie, en créant et déployant des infrastructures numériques sécurisées et durables à travers la « 5G partout ».

Ce financement s'inscrit dans le cadre du plan France 2030, une initiative gouvernementale ambitieuse lancée en 2021 et dotée de 54 Md€, visant à transformer durablement les secteurs clés de l'économie française (énergie, industrie, transports, agriculture, alimentation, numérique, etc.) par l'innovation.

Perspectives

Dans un contexte de ralentissement économique, l'activité du 2ème trimestre 2024 s'est inscrite dans la tendance des précédents trimestres avec un chiffre d'affaires compris entre 28 M€ et 30 M€ depuis désormais quatre trimestres consécutifs.

Dans l'Accès, la détente des stocks d'équipements chez les opérateurs en France s'est poursuivie au 2ème trimestre, permettant d'enregistrer un chiffre d'affaires semestriel en légère croissance. Le Groupe vise d'amplifier cette tendance au 2nd semestre 2024, en France mais aussi en EMEA, conditionnée par la vigueur de la reprise économique.

Dans le Transport optique, les lancements du nouveau produit 800G aux caractéristiques différenciantes et d'une solution 100G à la compétitivité accrue devraient contribuer à une meilleure dynamique de l'activité au cours des prochains semestres.

Dans ce contexte, Ekinops vise de réaliser au 3ème trimestre 2024 un niveau de chiffre d'affaires dans le sillage des quatre derniers trimestres, et escompte une amélioration de l'activité à compter du 4ème trimestre 2024.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops demeure mobilisé pour concrétiser une ou plusieurs opérations afin de massifier la force de frappe R&D, renforcer l'offre et compléter la base clients, en privilégiant un mode de financement non dilutif.

Agenda financier

Date Publication Lundi 29 juillet 2024 Résultats semestriels 2024 Mardi 15 octobre 2024 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024 Lundi 13 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 Mercredi 5 mars 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



